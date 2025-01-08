الأربعاء 08 يناير 2025
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منوعات

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

الحجاب، فيتو
الحجاب، فيتو

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عزمه منع ارتداء الأمهات المرافقات في الرحلات المدرسية للحجاب.

منع ارتداء الحجاب في فرنسا

هذا التصريح يثير العديد من التساؤلات حول حرية النساء وحقوقهن في اختيار ملابسهن، فقد يعتبره البعض تقييدًا للحرية الدينية ويشكل تمييزًا ضد النساء المسلمات.

 وبرر ريتايو قراره بالحديث عن "الإسلاموية المتشددة ويصف الحجاب بأنه رمز للخضوع.

وبينما يرى منتقدو هذه التصريحات أن هذا الإجراء يتجاوز الأسوار المدرسية ليشمل كل مكان عام، ويزيد من إقصاء النساء اللواتي يرفضن أن يفرض عليهن المجتمع كيف يظهرن للعالم ويقيد حريتهن.

تمرير قانون يحظر ارتداء الحجاب في الرحلات المدرسية

هذه التصريحات ليست المرة الأولى التي يتناول فيها ريتايو موضوع الحجاب، فقد سبق له أن حاول تمرير قانون يحظر ارتداء الحجاب في الرحلات المدرسية، وهو اقتراح أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

 

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