الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

زلزال عنيف يضرب إقليم تشينجهاي الصيني

زلزال عنيف يضرب الصين،
زلزال عنيف يضرب الصين، فيتو

أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم تشينجهاي الصيني.

 هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

بالأمس؛ ضرب زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفاد مراسلو فرانس برس أنّ الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

 زلزال قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

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