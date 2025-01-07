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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التيبت الصينية إلى 95 وعشرات المصابين

زلزال،فيتو
زلزال،فيتو

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال التيبت إلى 95 قتيلا، بينما أصيب العشرات الآخرين في  زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم الثلاثاء في التبت الصينية.

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن الزلزال وقع في محافظة دينجري في مدينة شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.

وأضافت أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

وقالت قناة CCTV إن مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من مدينة لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيجاز.

وأظهرت مقاطع مصور مشاهد لانهيارات المبان جراء الزلزال.

أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية. ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال عبر الحدود.

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر، مذكرة أنه كانت هناك 10 زلازل بقوة 6 درجات على الأقل في المنطقة التي ضربها زلزال الثلاثاء خلال القرن الماضي.

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العاصمة النيبالية كاتماندو المناطق الجبلية آني شينخوا

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