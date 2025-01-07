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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا زلزال منطقة التبت بالصين لـ 314 متوفى ومصابا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب منطقة التبت في الصين إلى 126 حالة وفاة و188 مصابا.

 

زلزال قوي يضرب منطقة التبت

وضرب زلزال قوته 6.9 درجة ريختر مدينة شيجاتسي في التبت بالصين اليوم الثلاثاء.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل: إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات، بحسب "رويترز".

 

انهيارات المباني جراء الزلزال

وقالت قناة CCTV إن مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من مدينة لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيجاز.

وأظهرت مقاطع مصورة مشاهد لانهيارات المباني جراء الـ زلزال.

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