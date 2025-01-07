الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد الصين، زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيبال ووقوع قتلى وانهيارات

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر نيبال صباح اليوم الثلاثاء، حيث شعر السكان بالهزات في منطقة دلهي العاصمة الوطنية وأجزاء أخرى من شمال الهند، بما في ذلك العديد من المناطق في بيهار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة 6:35 صباحًا بالتوقيت المحلي، كما وقع على بعد 93 كيلومترًا شمال شرق لوبوتشي، وكان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن الزلزال وقع على بعد 202 كيلومتر شمال غرب دارجيلنج الهندية، و99 كيلومترًا شمال شرق لوبوتشي، نيبال.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة وقوع زلزال نيبال.

زلزال الصين

وكانت الصين سجلت، فجر اليوم الثلاثاء، زلزال بقوة  6.8 درجة على مقياس ريختر، ما دفع كثيرًا من السكان في بعض المناطق إلى الفرار من منازلهم.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالًا قوته 6.8 درجة هزّ شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح الثلاثاء. 

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة (01:05 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت وسائل إعلام صينية، في وقت لاحق "سقوط قتلى من جراء زلزال في منطقة التبت"، إضافة إلى "انهيار عدة مباني جراء الزلزال".

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتمندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم. وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر.

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زلزال منطقة دلهي الهند الزلزال بيهار

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