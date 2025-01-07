الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: روسيا وأوكرانيا تخسران الكثير، والحرب بينهما ما كانت لتحدث لو كنت رئيسًا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن روسيا تخسر الكثير من شبابها وكذلك أوكرانيا وهذه حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسًا.

و لم يستبعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استخدام القوة العسكرية لانتزاع السيطرة على قناة بنما وجرينلاند خلال تصريحاته في مؤتمر من منزله في مارالاجو مساء اليوم.

وعندما سئل مباشرة عما إذا كان يستبعد استخدام "الإكراه العسكري أو الاقتصادي" لتحقيق هدفه المتمثل في الاستيلاء على تلك الأراضي، أجاب الرئيس المنتخب "لا"، وقال "لا، لا أستطيع أن أؤكد لك أيًا من هذين الأمرين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".

 

السيطرة على قناة بنما وجرينلاند

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستقبل جرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية: «جرينلاند ملك لأهلها». وأضافت أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي «ليس للبيع» مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الجزيرة.

وتَوَجَّهَ دونالد ترامب جونيور إلى جرينلاند، حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحاته بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.

ترامب يتحدث عن ضم جرينلاند

ومن جانبه، قال ترامب الأب: « يسافر ابني، دون جونيور، وممثلون مختلفون، إلى هناك لزيارة بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة»، بحسب ما كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي، «تروث سوشيال»، ونقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، صباح الثلاثاء.

وأضاف ترامب، الذي من المقرر أن يعود لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة مجددًا في 20 من يناير الحالي: «إن جرينلاند مكان رائع، ويستفيد الشعب كثيرًا إذا صارت جزءًا من بلادنا».

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ترامب روسيا أوكرانيا جرينلاند القطب الشمالي قناة بنما

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