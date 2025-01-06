الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسئول روسي إن الجانب الأوكراني فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من دونيتسك.

وأوضح فلاديمير روجوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "لقد فقد نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع لليثيوم في شيفتشينكو، والذي كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة".

وأضاف: "يتحرك جيشنا تدريجيا نحو الحدود الغربية لـ جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك منطقة لن يتمكن العدو من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا".

وأشار روجوف إلى أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.

وأوضح روجوف أن: "رواسب الليثيوم في شيفتشينكو لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارا".

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، أمس الأحد، أن روسيا سيطرت على نحو 3600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية خلال عام 2024، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم جزيرة "مايوركا" الإسبانية، أو جزيرة "لونغ آيلاند" بولاية نيويورك الأمريكية.

وتكبدت أوكرانيا أكبر خسائرها من الأراضي في نوفمبر الماضي، حيث سيطرت القوات الروسية على 610 كيلومترات مربعة، بما يعادل نحو 20 كيلومترا مربعا يوميا، حسبما ذكرت مدونة "ميليتارني" العسكرية الأوكرانية، نقلا عن مدونة "ديب ستيت" العسكرية لخرائط العمليات العسكرية.

وقالت التقارير إن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في عام 2024 كانت أضعاف خسائرها في عام 2023، دون أن يكون هناك تأكيد رسمي لهذه البيانات.

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