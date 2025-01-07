طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيى عطية الله

الدوري المصري، تعرض يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة، والتي تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وتم استبدال اللاعب بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره سموحة بهدفي محمد مجدى أفشة وإمام عاشور في المباراة التي تقام الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

و تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

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