الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

مكافحة داعش والمخدرات، تفاصيل اتفاق أردني مع الإدارة السورية الجديدة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني والسوري، فيتو

 قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

 

اتفاق أردني سوري على مكافحة داعش والمخدرات

 وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في عمان، أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم داعش.

ومن جهته قال وزير الخارجية السوري: "نتعهد بألا يشكل تهريب المخدرات تهديدا للأردن مجددا في ظل الإدارة الجديدة".

 

أول زيارة رسمية للأردن

 ووصل الشيباني إلى الأردن، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له للأردن، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية ثم قطر ثم الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

 وتوجه الشيباني، الذي يرافقه في زيارته وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في عمان للقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

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