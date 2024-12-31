أسباب النزيف أثناء الحمل، ومتى يكون علامة على الإجهاض؟

عادة ما يكون النزيف الخفيف عبارة عن كمية خفيفة من الدم الوردي أو الأحمر أو البني الداكن، ويكون أخف من دم الدورة الشهرية أثناء الحمل، لا داعي للقلق عادةً بشأن النزيف الخفيف.

قد يكون ملاحظة النزيف الخفيف أثناء الحمل أمرًا مرعبًا، لكنه ليس دائمًا علامة على وجود خطأ ما، العديد من النساء اللاتي يعانين من النزيف الخفيف أثناء الحمل يلدن طفلًا سليمًان وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

من المهم ملاحظة أن النزيف الخفيف يختلف عن النزيف الشديد، حيث تحتاجين إلى فوطة صحية لمنع الدم من التسرب عبر الملابس، من المهم طلب الرعاية الطارئة إذا كانت تعاني السيدة من نزيف حاد أثناء الحمل.

متى تتصلي بالطبيب

أخبري الطبيب إذا لاحظت نزيفًا خفيفًا في أي وقت أثناء الحمل، ويمكنه تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى الحضور للمراقبة أو التقييم، قد يسألك عن أعراض أخرى إلى جانب النزيف الخفيف، مثل التقلصات أو الحمى.

من المهم أيضًا إبلاغ الطبيب بـ النزيف المهبلي لأن بعض الأشخاص ذوي فصائل دم معينة يحتاجون إلى أدوية إذا عانوا من ذلك في أي وقت أثناء الحمل.

إذا كانت السيدة تعاني من نزيف في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، فيجب أخبار الطبيب على الفور أو طلب الرعاية الطبية الطارئة.

نزيف خفيف في الثلث الأول من الحمل

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، يعاني حوالي 15 إلى 20 في المائة من الحوامل من النزيف في الثلث الأول من الحمل.

إحدي الدراسات التي أجريت على 4539 امرأة حامل، كشفت عن معاناة حوالي 1 من كل 4 من النزيف خلال الثلث الأول من الحمل، ووجدت الدراسة أن النزيف الخفيف كان أكثر شيوعًا في الأسبوعين السادس والسابع من الحمل، ولم يكن دائمًا علامة على الإجهاض أو أن هناك خطأ ما.

يمكن أن يدل النزيف الخفيف خلال الأسابيع الأثنى عشر الأولى من الحمل على:

نزيف الانغراس

الحمل خارج الرحم

الإجهاض

أسباب غير معروفة

نزيف الانغراس

يحدث نزيف الانغراس بعد 6 إلى 12 يومًا من الحمل، ويُعتقد أنه علامة على أن الجنين يستقر في جدار الرحم.

لا يعاني الجميع من نزيف الانغراس، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون منه، فإنه عادةً ما يكون أحد الأعراض الأولى للحمل.

يكون نزيف الانغراس عادةً ورديًا فاتحًا إلى بنيًا غامقًا، وهو يختلف عن الدورة الشهرية المعتادة لأنه عبارة عن بقع خفيفة فقط.

لن يكون النزيف كافيًا لاحتياج فوطة صحية، كما لن يتساقط الدم في المرحاض عند استخدامه.

ويستمر نزيف الانغراس لبضع ساعات أو حتى 3 أيام، ويتوقف من تلقاء نفسه.

الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو حالة طبية طارئة، ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة خارج الرحم، ويمكن أن يكون النزيف المهبلي الخفيف إلى الغزير من أعراض الحمل خارج الرحم.

عادةً ما يصاحب النزيف أثناء الحمل خارج الرحم ما يلي:

ألم حاد في البطن أو الحوض

ضعف أو دوخة أو إغماء

ضغط المستقيم

فقدان الحمل المبكر أو الإجهاض

تحدث معظم حالات الإجهاض في أول 13 أسبوعًا من الحمل، وإذا كانت السيدة تعرف أنها حامل وتعاني من نزيف بني أو أحمر فاتح مع أو بدون تقلصات.

في حالة الإجهاض، قد تلاحظ السيدة أيضًا الأعراض التالية:

ألم خفيف إلى شديد في الظهر

فقدان الوزن

مخاط أبيض وردي

تقلصات أو انقباضات

نسيج به مادة تشبه الجلطة تمر من المهبل

انخفاض مفاجئ في أعراض الحمل

بمجرد بدء الإجهاض، لا يوجد سوى القليل مما يمكن القيام به لإنقاذ الحمل، ومع ذلك، يجب الاتصال بالطبيب، حتى يستبعد الحمل خارج الرحم أو أي مضاعفات أخرى.

من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء فحصين أو أكثر للدم للتحقق من مستويات هرمون الحمل لديه، ويُطلق على هذا الهرمون اسم موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG).

لا يعني الإجهاض أن السيدة ستواجه صعوبات في الحمل في المستقبل، كما أنه لا يزيد بالضرورة من خطر الإجهاض في المستقبل، على الرغم من أنه قد يزيد إذا كانت قد تعرضت بالفعل لحالات إجهاض متعددة، ومن المهم ملاحظة أن الإجهاض لا يحدث عمومًا بسبب شيء فعلته أو لم تفعله.

أسباب غير محددة وأكثر

من الممكن أيضًا أن يكون لدى السيدة بقع دم لسبب غير محدد، في بداية الحمل، تمرين بالعديد من التغييرات الجسدية.

في بعض الأشخاص، يمكن أن تسبب التغييرات في عنق الرحم بقع دم خفيفة، وفي أوقات أخرى، قد تكون التغيرات الهرمونية مسؤولة، وقد تعاني أيضًا من بقع دم خفيفة بعد الجماع أو إذا كانت نشطة للغاية.

العدوى هي سبب محتمل آخر للنزيف الخفيف، ولهذا السبب من المهم التحدث مع الطبيب حول أي نزيف خفيف أثناء الحمل، ويمكنه استبعاد الأسباب الأكثر خطورة.

النزيف الخفيف أثناء الثلث الثاني من الحمل

نزيف خفيف أو قد يكون سبب النزيف الخفيف خلال الثلث الثاني من الحمل هو تهيج عنق الرحم، وعادة ما يحدث ذلك بعد ممارسة العلاقة الزوجية أو فحص عنق الرحم، وهذا أمر شائع ولا يدعو للقلق عادة.

الزوائد اللحمية في عنق الرحم هي سبب آخر محتمل للنزيف في الثلث الثاني من الحمل، وهو نمو غير ضار في عنق الرحم، وقد يكون لدي السيدة نزيف خفيف من المنطقة المحيطة بعنق الرحم بسبب زيادة عدد الأوعية الدموية في الأنسجة.

إذا كانت تعاني من أي نزيف مهبلي غزير مثل الدورة الشهرية، فيجب أخبار الطبيب على الفور، وقد يكون النزيف الغزير في الثلث الثاني من الحمل علامة على حالة طبية طارئة، مثل:

المشيمة المنزاحة

الولادة المبكرة

الإجهاض المتأخر

انفصال المشيمة

القناة الأسهرية المنزاحة

علامات الإجهاض

الثلث الأول من الحمل

تحدث معظم حالات الإجهاض في الأسابيع الثلاثة عشر الأولى من الحمل، وينتهي حوالي 10 بالمائة من حالات الحمل المعترف بها سريريًا بالإجهاض.

قد تعاني السيدة أيضًا من ألم أو تقلصات في أسفل الظهر أو البطن، أو خروج سائل أو أنسجة من المهبل مع الأعراض التالية:

فقدان الوزن

مخاط أبيض وردي

انقباضات

انخفاض مفاجئ في أعراض الحمل

في الأسابيع الأولى من الحمل، قد يطرد الجسم أنسجة الجنين من تلقاء نفسه ولا يتطلب أي إجراء طبي، ولكن يجب عليه إخبار الطبيب إذا كانت السيدة تعتقد أنها تعاني من الإجهاض أو تعرضت له بالفعل.

يمكنه التأكد من خروج جميع الأنسجة، بالإضافة إلى إجراء فحص عام للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

في الثلث الأول من الحمل، أو إذا كانت هناك مضاعفات، فقد تحتاج إلى إجراء يسمى التوسيع والكحت - ويسمى عادةً D وC - لوقف النزيف ومنع العدوى.

الثلث الثاني والثالث من الحمل

تتضمن أعراض الإجهاض المتأخر (بعد 13 أسبوعًا) ما يلي:

عدم الشعور بحركة الجنين

نزيف مهبلي أو بقع دموية

تقلصات في الظهر أو البطن

خروج سائل أو أنسجة غير مبررة من المهبل

إذا لم يعد الجنين على قيد الحياة، فقد يتم إعطاء الأم دواء للمساعدة على ولادة الجنين والمشيمة مهبليًا أو قد يقرر الطبيب إزالة الجنين جراحيًا باستخدام إجراء يسمى التوسيع والإخلاء، والمعروف أيضًا باسم D وE.

يتطلب الإجهاض في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل رعاية بدنية وعاطفية.

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