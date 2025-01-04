10 علاجات منزلية لأعراض تكيس المبايض

عندما تشعر السيدة بإحساس وخز في الرحم أو المبايض، قد يكون لديها كيس مبيض، ويمكن أن تتطور التكيسات الوظيفية كل شهر كجزء طبيعي من الدورة الشهرية، هذه التكيسات شائعة نسبيًّا وعادةً لا تسبب القلق، ومع ذلك، قد تسبب هذه الأكياس عدم الراحة من وقت لآخر، وهناك أنواع أخرى من الأكياس قد تنتج عن مشاكل طبية أكثر خطورة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتساعد بعض العلاجات في علاج الأعراض،​ فقد تقلل بعض الطرق من حجم الأكياس أو تمنع تكرارها، وبينما قد تتمكن السيدة من علاج الأكياس في المنزل، فإن العلاجات العشبية وغيرها من تدابير العناية الذاتية ليست بديلًا عن خطة العلاج التي يصفها لك الطبيب.

متى يجب طلب العناية الطبية الفورية

قد تعرف أو لا تعرف السيدة أن لديها أكياس مبيض، ولا تسبب العديد منها أي أعراض وقد تختفي دون علاج، ومع ذلك، قد تسبب الأكياس الكبيرة آلام الحوض أو الامتلاء في البطن أو الانتفاخ.

يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا واجهت:

ألم شديد في الحوض

ألم مفاجئ في البطن

ألم مصحوب بحمى

ألم مصحوب بالتقيؤ

علامات الصدمة، مثل الجلد الرطب أو التنفس السريع أو الدوار أو الضعف.

هذه الأعراض هي علامات على تمزق الكيس، فمن المرجح أن تنفجر الكيسات الكبيرة، وفي بعض الحالات الأخري، قد تكون علامة على التواء المبيض، والذي يحدث مع كبر حجم الكيسات، ويمكن أن يقلل هذا من تدفق الدم إلى المبايض من خلال الالتواء المؤلم.

يمكن أن يؤدي تمزق الكيس والالتواء المبيضي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الألم الشديد والنزيف الداخلي.

العلاجات المنزلية لتكيسات المبيض

1. تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

تساعد مسكنات الألم التي يمكن العثور عليها في الصيدلية مؤقتًا في تخفيف الألم الناتج عن تكيسات المبيض، ويمكن شراء العديد منها بدون وصفة طبية، بما في ذلك الإيبوبروفين، والنابروكسين، والأسيتامينوفين.

ويمكن تناول هذه الأدوية بمجرد الشعور بعدم الراحة لمدة تصل إلى 2 أو 3 أيام.

2. استخدمي العلاج الحراري لتخفيف التقلصات

تعد وسادة التدفئة خيارًا آخر يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الكيس وتقلصات الدورة الشهرية، وقد يكون وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على أسفل البطن بنفس فعالية استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وتعتبر وسادة التدفئة بالأشعة تحت الحمراء البعيدة خيارًا رائعًا لتخفيف الألم والالتهابات التي قد تسبب التقلصات، وتعمل باستخدام العلاج الحراري بالأشعة تحت الحمراء لاختراق مجموعة العضلات المستهدفة، مما يزيد من تدفق الدم إلى مناطق مثل الجزء العلوي والسفلي من الظهر والبطن.

ويمكن صنعها عن طريق غمر منشفة يد في الماء ووضعها في كيس بلاستيكي كبير قابل للإغلاق وتسخينها في الميكروويف لمدة دقيقتين، تأكدي من ترك الكيس مفتوحًا أثناء وضعه في الميكروويف، وبعد إخراجه بعناية من الميكروويف، أغلقي الكيس ولفيه بمنشفة مبللة أخرى ويجب أن تستمر الحرارة لمدة 20 دقيقة جيدة.

3. أخذ حمامًا بملح إبسوم للمساعدة في استرخاء العضلات وتخفيف التشنجات

تنطبق نفس الفكرة على الاستحمام بماء ساخن، ويمكن للحرارة أن تخفف الألم الناتج عن الأكياس أو التشنجات، ويؤدي إضافة أملاح إبسوم - كبريتات المغنيسيوم - إلى الحمام إلى رفع هذا التخفيف إلى المستوى التالي، وتم استخدام أملاح إبسوم لسنوات لتخفيف آلام العضلات والآلام الأخرى.

يمكنك العثور على عبوات أملاح إبسوم وعبر الإنترنت، ما عليك سوى ملء حوض الاستحمام وإضافة كوبين من أملاح إبسوم، اتركها تذوب تمامًا قبل النقع في الحمام لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

4. تناول اللوز كوجبة خفيفة، فهو غني بالمغنيسيوم

يحتوي اللوز على مستويات عالية من المغنيسيوم، مما قد يساعد في تخفيف الانزعاج، وتحتوي اللوز الخام على حوالي 270 مليجرامًا من المغنيسيوم لكل 100 جرام، كما وجدت الدراسات أن إضافة المغنيسيوم إلى النظام الغذائي يساعد في علاج الألم المزمن.

يمكن لمعظم الناس تناول اللوز دون أي تفاعل، فهو وجبة خفيفة جيدة لتناولها بمفردها أو مذاقها رائع عند رشها على السلطة.

5. تناول مكملات دونج كواي للمساعدة في تخفيف التقلصات

يساعد جذر دونج كواي في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية والألم، وغالبًا ما يوجد هذا الدواء الصيني القديم في المكملات الغذائية أو مدمج في الشاي.

ومع ذلك، فإن الدراسات متضاربة حول فعالية هذه العشبة، ووجد الباحثون في إحدى الدراسات أن العشبة غير فعالة في مكافحة الهبات الساخنة.

لا يجب تناول دونج كواي إذا كانت السيدة:

حاملًا

ترضعين

تعاني من اضطراب تخثر الدم

تتناول مميعات الدم

6. شرب شاي البابونج للمساعدة على الاسترخاء وتخفيف القلق

يُعد الاسترخاء بكوب من شاي البابونج الدافئ خيارًا آخر، والبابونج عشب تم استخدامه منذ العصور القديمة، ويحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج التشنجات وقد تساعد في تقليل القلق، ليس هذا فحسب، بل قد يسمح البابونج أيضًا بالحصول على قسط أفضل من الراحة ليلًا.

يمكنك أيضًا صنع شاي طازج باستخدام أزهار البابونج، وللحصول على حصة واحدة، ستحتاج إلى:

3-4 ملاعق كبيرة من الزهور

غصن نعناع

كوب من الماء المغلي

امزج المكونات في كوب وبعد 5 دقائق، صفيها للاستمتاع بها.

7. شرب شاي الزنجبيل للمساعدة في تقليل الالتهاب وتسكين الآلام

يعد شاي الزنجبيل خيارًا عشبيًا آخر للتخفيف الطبيعي من الألم والتشنجات، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، وفي إحدى الدراسات، أوقف الزنجبيل نمو خلايا سرطان المبيض، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن تناول الزنجبيل في النظام الغذائي قد يعالج ويمنع سرطان المبيض.

لتحضير شاي الزنجبيل الطازج في المنزل:

قشر وقطع قطعة من الزنجبيل بطول 2 بوصة.

اغلي الزنجبيل في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق.

ارفعه عن النار وأضف نكهات مثل عصير الليمون والعسل حسب الرغبة.

كيفية تخفيف الأعراض على المدى الطويل

هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن تجربتها في المنزل والتي قد تساعد على المدى الطويل في علاج تكيسات المبيض، وقد تساعد هذه العلاجات في تقليل حجم التكيس أو حتى منع تكراره.

1. تعديل النظام الغذائي

ما تأكله قد يؤثر على تطور الكيس، على سبيل المثال، بعض النساء اللاتي يعانين من تكيسات المبيض المتكررة يصابن بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وتسبب هذه الحالة مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث نتيجة لوجود تكيسات متعددة على المبايض.

حوالي 50 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وقد يكون هناك رابط موثوق به بين مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب إنقاص الوزن، ومتلازمة تكيس المبايض.

ونتيجة لذلك، قد ترغب السيدة في تجنب الأطعمة التي تساهم في مقاومة الأنسولين، وتشمل هذه الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة للغاية، مثل:

الخبز الأبيض

البطاطس البيضاء

أي شيء مصنوع من الدقيق الأبيض

المعجنات والحلويات والكعك والأطعمة السكرية الأخرى

بدلًا من تناول الكربوهيدرات المصنعة، حاولي إضافة الأطعمة التي تساعد في تنظيم الوزن ومحاربة مقاومة الأنسولين.

بعض الأطعمة التي قد ترغب في التفكير في إضافتها إلى نظامك الغذائي تشمل:

الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك البروكلي والخضراوات واللوز والتوت والقرع

البروتينات الخالية من الدهون، بما في ذلك الأسماك والتوفو والدجاج

الأطعمة والتوابل المضادة للالتهابات، بما في ذلك الطماطم والكركم والكرنب وزيت الزيتون واللوز

2. مكملات عشبة كوهوش السوداء للمساعدة في تنظيم الدورة الشهرية

قد تساعد بعض النباتات والأعشاب في تخفيف مجموعة من مشاكل الدورة الشهرية، استخدم الأمريكيون الأصليون والمستوطنون الأوروبيون عشبة كوهوش السوداء لدعم الصحة الإنجابية العامة، وفي العصر الحديث، غالبًا ما يتم استخدامها للمساعدة في الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، مثل:

الهبات الساخنة

التعرق الليلي

خفقان القلب

مشاكل النوم

التهيج

ومع ذلك، قد تسبب عشبة كوهوش السوداء آثارًا جانبية مثل اضطراب المعدة والطفح الجلدي، بالإضافة إلى ذلك، قد يتفاعل نبات الكوهوش الأسود مع ضغط الدم والقلب والأدوية الأخرى، كما أنه يشكل خطورة على الأشخاص الحوامل أو الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو النوبات أو النوبات.

3. أضافت بذور الكتان المطحونة إلى النظام الغذائي للمساعدة في موازنة الهرمونات

تعمل بذور الكتان على خفض مستويات الأندروجين في الجسم، وغالبًا ما ترتبط المستويات العالية من الأندروجينات لدى النساء بمتلازمة تكيس المبايض.

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