أسباب وطرق علاج انتفاخ المعدة، ومتى يدل على الإصابة بمرض خطير؟

يمكن أن تشمل أسباب انتفاخ البطن الغازات واحتباس السوائل ومتلازمة القولون العصبي وعدم تحمل الطعام وأعراض الدورة الشهرية والالتهابات، ويمكن للأشخاص غالبًا علاج الانتفاخ في المنزل، ولكن قد تتطلب بعض الأسباب عناية طبية.

يمكن أن يكون انتفاخ البطن - وهو شعور غير مريح بالامتلاء في منطقة البطن - أمرًا مثيرًا للقلق، وخاصة عندما يكون مؤلمًا، فيبدو البطن أكبر من المعتاد أو يكون على شكل غير طبيعي، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من آلام بطنية حادة، ومع ذلك، في معظم الأحيان، قد يكون السبب مجرد عسر الهضم أو تراكم الغازات في المعدة والأمعاء، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

عادةً، لا يكون الانتفاخ مصدر قلق إذا كان:

مرتبطًا بالطعام أو الأكل

لا يزداد سوءًا بمرور الوقت

يختفي في غضون يوم أو يومين

أسباب انتفاخ البطن

انتفاخ البطن شائع، ويعاني العديد من الأشخاص من نفس النوع من الانتفاخ مرارًا وتكرارًا، وعادةً، لا يكون الانتفاخ الذي يتبع نمطًا يمكن التنبؤ به مصدر قلق.

عندما يتغير النمط أو يصبح الانتفاخ أسوأ من المتوقع، فقد يكون أحد الحالات التالية:

الغازات

يعد تراكم الغازات في المعدة والأمعاء من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للانتفاخ. تشمل الأعراض الأخرى:

التجشؤ المتكرر

إخراج الكثير من الغازات

الشعور برغبة مفاجئة في إخراج البراز

الشعور بالغثيان

قد يسبب الانتفاخ الناتج عن الغازات انزعاجًا خفيفًا يصل إلى ألم شديد، ويصف بعض الأشخاص شعورهم بوجود شيء محاصر داخل معدتهم.

تشمل الأسباب المحتملة للغازات ما يلي:

بعض الأطعمة، بما في ذلك المشروبات الغازية ومنتجات الألبان والفاصوليا والقرنبيط والبروكلي والملفوف

ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو مضغ العلكة

عدوى في المعدة

أمراض مزمنة، مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو متلازمة القولون العصبي (IBS)

عسر الهضم

في معظم الحالات، تختفي الغازات من تلقاء نفسها بعد بضع ساعات.

عسر الهضم

عسر الهضم هو شعور بعدم الراحة أو الألم في المعدة وقد يشمل الانتفاخ، ويعاني معظم الأشخاص من نوبات قصيرة من عسر الهضم من وقت لآخر، وغالبًا ما يكون سببه:

الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في شرب الكحول

تناول الأدوية التي تهيج المعدة، مثل الإيبوبروفين

عدوى بسيطة في المعدة

قد يكون عسر الهضم المتكرر مع الانتفاخ الذي لا يبدو مرتبطًا بالطعام أو أسباب أخرى واضحة علامة على شيء أكثر خطورة، وتشمل الأسباب الخطيرة المحتملة قرحة المعدة أو سرطان المعدة.

العدوى

يمكن أن تسبب عدوى المعدة الانتفاخ، والذي قد يكون مصحوبًا بما يلي:

الإسهال

القيء

الغثيان

ألم المعدة

يمكن أن يحدث هذا بسبب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو الملوية البوابية - أو عدوى فيروسية مثل نوروفيروس أو فيروس الروتا.

قد تختفي بعض عدوى المعدة من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، ومع ذلك، لا تختفي بعض العدوى بدون علاج، لذلك، إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، فمن المستحسن الاتصال بالطبيب.

يجب على الأفراد أيضًا الاتصال بالطبيب إذا تزامن الانتفاخ مع:

الحمى

البراز الدموي

القيء الشديد والمتكرر

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)

المعدة والأمعاء هي موطن لبكتيريا مختلفة، والتي تساعد الجسم على هضم الطعام. يمكن أن يؤدي إزعاج توازن البكتيريا إلى زيادة البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة، ويُعرف هذا باسم فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أو SIBO.

يمكن أن يسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة الانتفاخ والإسهال المتكرر وصعوبة هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وقد تؤدي هذه الأعراض المزمنة إلى هشاشة العظام أو مرض العظام الأيضي أو فقدان الوزن لدى بعض الأشخاص.

احتباس السوائل

يمكن أن تتسبب الأطعمة المالحة والتغيرات في مستويات الهرمونات وعدم تحمل الطعام في احتباس جسم الشخص لسوائل أكثر مما قد يحتفظ به بخلاف ذلك، وعلى سبيل المثال، قد تصاب بعض الإناث بالانتفاخ قبل الدورة الشهرية مباشرة أو في وقت مبكر من الحمل.

الانتفاخ المزمن الناتج عن احتباس السوائل قد يكون له سبب أكثر خطورة، مثل فشل الكبد أو الكلى أو مرض السكري، وإذا لم يختفي الانتفاخ، يجب على الشخص التحدث مع الطبيب.

عدم تحمل الطعام

يصاب بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة - على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، ويمكن ربط الانتفاخ بالإسهال أو آلام المعدة وسيختفي بإزالة الطعام المسبب للمشكلة.

الاضطرابات المزمنة

غالبًا ما ينتج مرض القولون العصبي (IBD) ومتلازمة القولون العصبي الانتفاخ، على سبيل المثال، مرض كرون هو نوع من مرض التهاب الأمعاء والتهاب الجهاز الهضمي وله مسار وعلاج محددان، على النقيض من ذلك، فإن سبب القولون العصبي غير معروف وغالبًا ما يتم تشخيصه عندما لا يكون هناك سبب محدد للأعراض.

يمكن أن يسبب كل من مرض القولون العصبي ومتلازمة القولون العصبي الغازات والإسهال والقيء، وإذا كان الشخص يعاني أيضًا من فقدان الوزن غير المبرر، فمن المرجح أن يكون مصابًا بمرض كرون.

شلل المعدة

شلل المعدة هو اضطراب يؤثر على إفراغ المعدة بشكل منتظم، ونتيجة لذلك، تتوقف الأعصاب التي تنظم حركة المعدة عن العمل بشكل صحيح، مما يتسبب في مرور الطعام بشكل أبطأ بكثير عبر المعدة والأمعاء، وتتضمن الأعراض:

الانتفاخ

الإمساك

الشعور بالشبع

الانتفاخ بسرعة عند تناول الطعام

فقدان الشهية

حرقة المعدة

الغثيان والقيء

الألم وعدم الراحة

يمكن أن تسبب أمراض مثل مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية، فضلًا عن بعض جراحات الجهاز الهضمي، شلل المعدة في بعض الأحيان.

الاضطرابات النسائية

تتسبب بعض المشاكل النسائية في الانتفاخ، مثل الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، كما يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم - حيث يلتصق بطانة الرحم بالمعدة أو الأمعاء - الانتفاخ والتشنج وألم المعدة.

قد يكون الانتفاخ هو العرض الوحيد للمشكلة لدى النساء المصابات بسرطان المبيض المبكر، ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا زيادة في الوزن وإمساك وألم.

الإمساك

يبدأ الانتفاخ عندما تتراكم محتويات الطعام في الأمعاء، ويمكن أن تأتي هذه الحالة - المسماة بالإمساك - من:

الجفاف

عدم وجود ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي

عدم تحمل الطعام

الحمل

بعض اضطرابات الأمعاء

نقص المغذيات، بما في ذلك المغنيسيوم

بعض الأدوية

في معظم الناس، يمكن للملينات أو ممارسة الرياضة أو شرب الماء أو تغيير النظام الغذائي حل نوبات الإمساك والانتفاخ.

أسباب أخرى

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون الانتفاخ البطني ناتجًا عن حالات خطيرة أخرى، وقد يعاني الأشخاص المصابون بحصوات المرارة أو مرض المرارة من آلام شديدة في البطن تحاكي الانتفاخ.

الاستسقاء، وهو تجمع من السوائل في تجويف البطن، هو حالة أخرى تؤدي إلى آلام البطن والانتفاخ، والسبب الأكثر شيوعًا لتراكم السوائل هو مرض الكبد.

علاج انتفاخ المعدة

يمكن علاج الانتفاخ عادة بأمان في المنزل باستخدام تغييرات نمط الحياة أو العلاجات المنزلية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

إن الاحتفاظ بمذكرات طعام لمراقبة الانتفاخ مفيد لأنه يساعد في تشخيص عدم تحمل الطعام وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، ويجد الكثير من الناس أن تجنب بعض الأطعمة يمنع الانتفاخ ومشاكل صحة الجهاز الهضمي الأخرى.

تتضمن بعض الخيارات التي قد تساعد ما يلي:

تغييرات نمط الحياة

شرب المزيد من الماء

تقليل الصوديوم في النظام الغذائي

التخلص من الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

مضغ الطعام ببطء

التخلص من العلكة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

العلاجات المنزلية

تناول النعناع

شرب مزيج من صودا الخبز والماء

شرب خل التفاح

وضع وسادة تدفئة على المعدة

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

تتضمن ما يلي:

المكملات الغذائية لتفتيت البروتينات أو السكريات المسببة للمشاكل

مضادات الحموضة لتهدئة الحموضة الزائدة

ساليسيلات البزموت لتثبيط العدوى البكتيرية

ملين لتخفيف الإمساك

تحاميل شرجية أو حقنة شرجية لإخراج البراز

الأدوية الموصوفة طبيًا

قد يصف الطبيب أيضًا:

يمكن لمضادات التشنج أن تسترخي العضلات وتساعد في تخفيف الانتفاخ

بعض المضادات الحيوية في حالات متلازمة القولون العصبي أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء البطن

يمكن أن تعمل البروكينيتيكس على تسريع عملية الهضم، مما قد يقلل من الانتفاخ

قد تساعد بعض مضادات الاكتئاب مثل سيلكسا في تقليل الانزعاج الناتج عن الانتفاخ

متى يجب استشارة الطبيب

نادرًا ما يكون الانتفاخ علامة على شيء أكثر خطورة، ويجب على الشخص استشارة الطبيب في حالة الانتفاخ أو الغازات المرتبطة بما يلي:

ألم شديد

حمى

قيء يستمر لأكثر من 24 ساعة

صعوبة في الاحتفاظ بالطعام

براز دموي

إصابة جسدية، مثل لكمة في المعدة أو حادث سيارة

تورم سريع في البطن

جراحة

فشل الكبد أو الكلى

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