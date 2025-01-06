الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

لميس الحديدي: كلمات السيسي في قداس الميلاد بالغة الأهمية

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو


قدمت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير، قائلةً: "كل سنة ومصر والمصريين وأقباط مصر بخير، وربنا يديم علينا نعمة الوطن والحب والتآلف".

 

تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": أن أجراس الكنائس والأعياد في كل أرجاء الجمهورية، ونكون سعداء وإحنا بنسمعها، بنحس بالفرح والعيد والسعادة".

 

زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية

 

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية للتهنئة بالعيد، قائلة: "كعادته كل عام، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بقداس العيد واُستقبل بحفاوة كبيرة جدًا".

 

أردفت: "الرئيس بيدخل الكنيسة، كل الناس بتمد إيديها للسلام عليه بمشاعر حب وسعادة وهو بيكون سعيد جدًا أنه بيكون موجود مع الأقباط في قداس ليلة الميلاد، وكلمات الرئيس في قداس عيد الميلاد كلمات مهمة خاصة عبارة (القلق مشروع ولكن بكرر الصلابة والمناعة والوعي والأخذ بالأسباب من قبل الدولة والحكومة والايمان بالله  كلها أمور مهمة) و(الدول لاتهزم من الخارج بل من الداخل ولكن صلابة هذا  الشعب وحفاظه على بلده ووطنه ومقدراته هذا هو الحصن المنيع  مع الأخذ بأسباب الإصلاح من الحكومة والدولة).".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي قناة ON

مواد متعلقة

السيسي يشارك الأقباط احتفال عيد الميلاد.. الرئيس: أتابع كل الأمور وأعلم ردود الأفعال.. نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الجميع.. ونتعامل مع كل الأمور بشرف ونزاهة وأمانة
ads

الأكثر قراءة

نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

قرار جديد من الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة التيار (مستند)

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

هل وصل فيروس HMPV المنتشر بالصين إلى مصر؟ الصحة توضح الحقيقة (فيديو)

ترامب يوجه رسالة إلى كندا عقب استقالة رئيس الوزراء: انضموا إلى أمريكا تأمنوا

تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين، عيار 21 يسجل هذا السعر

مجموعة «أبناء أبو إبراهيم» الفلسطينية تصل إلى جندي إسرائيلي شارك باغتيال السنوار (فيديو)

منوعات

المزيد

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التكاثر وفضائلها وسبب النزول

أسامة قابيل: منتقدو مي فاروق والعمروسي غائبون عن شرع الله وسنة سيدنا النبي

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads