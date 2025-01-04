السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لميس الحديدي في أول ظهور بعد فترة غياب: المصريون عانوا كثيرا في 2024 (فيديو)

الإعلامية لميس الحديدي،
الإعلامية لميس الحديدي، فيتو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في أول ظهور لها على الشاشة، بعد فترة غياب امتد لعدة أشهر:"رجعنالكم بعد غياب لنتابع معكم الأحداث والأخبار وكل ما يهم الناس ونحن في ديكور جميل وجديد".

 

عودة لميس الحديدي للشاشة 

وتابعت خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون":"وحشتوني وكل حاجة وحشتني استوديو وزملائي، والناس اللى بتعملنا القهوة والشاي وحشوني، والأهم الجمهور وحشني اللي كان بيسألني وحشتنيا وهنشوفك إمتى، شكرا على محبتكم وتقديركم ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم".

 

 

تغير خريطة الشرق الأوسط

 

وأكملت:"بعد عام غير خريطة الشرق الأوسط وخلف وراءه آلاف الشهداء في غزة ولبنان في أكبر مجزرة تقود إسرائيل، عام هرب فيه بشار الأسد وعاد فيه ترامب الي البيت الأبيض، أما نحن في مصرفلم يكن 2024 سهلا على المصريين، بل كان الأصعب اقتصاديا على المصريين من رفع سعر الصرف، وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، المصريون عانوا كثيرا وتحملوا كثيرا في انتظار تحسن الأوضاع، وتحقيق الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع".

2024 عام الكابوس 


وأكدت:"2024 كان عام الكابوس فكيف سيكون 2025؟ وإلي أين سيذهب الدولار بنا في 2025؟ وهل سينخفض التضخم؟ وهل ستخرج قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية؟ وسياسيا نحن في عام الانتخابات التشريعية وبدأت الاستعدادات بالفعل، ورأينا حزب الجبهة الوطنية ولكن السؤال الأهم  هل سنرى برلمانا يعبر عن الناس أم سنرى نسخة مكررة من الموجود الآن والذي لم يرق لطموحات الناس؟".

 

رفض الفوضى وتعلم دروس التاريخ

وتابعت:"نرفض وجود الفوضى تحت أي شكل من الأشكال، وتعلمنا من التاريخ أن الدول لا تهزم من الخارج ولكن تهزم من الداخل، فقط نحتاج لقبول التحدي دون خوف أو تردد، والسير في مسار الإصلاح الحقيقية، وأن نضع نصب أعيننا حماية الوطن والمواطنين".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع معدل التضخم الاعلامية لميس الحديدي الانتخابات التشريعية الدولار الشرق الأوسط برنامج كلمة اخيرة رفع سعر الصرف

مواد متعلقة

عودة لميس الحديدي لشاشة أون في هذا الموعد

لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 (صور)
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت 2025.1.4 "آخر تحديث "

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية