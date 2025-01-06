أخبار مصر اليوم،الأرصاد تحذر من الشبورة،السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس،الحكومة تدرس إطلاق تطبيق "بالشفا"، إجراءات حكومية لتقليل الاستيراد البترولي بـ 1.5مليار دولار
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية في مصر
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة
السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس
السيسي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية للمصريين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة وحملات التشكيك.
السيسي يطالب المصريين بالأخذ بكل الأسباب لحماية بلدهم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لازم كلنا يا مصريين ناخد كل الأسباب لحماية بلدنا وأول حماية فيها محبتنا لبعضنا ولينا كلنا لبعضنا".
15 رسالة مهمة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تشغيل البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية في هذه الحالة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية لأصحابها المعتدين على الأراضي الزراعية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم للمعتدين على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "حجم الوعي والفهم اللي موجود عند المصريين كبير جدا بيخلوهم فاهمين وشايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر جوا مصر أو خارج مصر".
وزير البترول يتفقد سفينة الحفر 9 -Valaris Ds للتنقيب عن الغاز الطبيعي
تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم سفينة الحفر 9 - Valaris Ds للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال مراقيا بغرب البحر المتوسط والتي تقوم حاليًا بأعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز بالمنطقة التي تستثمر فيها شركة إكسون موبيل العالمية.
السيسي: بشوف إن كل ردود أفعال وقلق المصريين مبررة ومشروعة
السيسي، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل كاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة الأقباط والبابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.
قرينة السيسي مهنئة المصريين بعيد الميلاد: رمز للمحبة والسلام
هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد قائلة: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا.. كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد.
صيدليات الإسعاف، الحكومة تدرس إطلاق تطبيق إلكتروني "بالشفا" لتوصيل الأدوية إلى المنازل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك ضمن جهود تطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية وتعزيز الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين.
خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية
يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية والراغبين في النقل للجهات المنتدبين إليها.
الزراعة توقع بروتوكول تعاون لإنتاج "البيتموس" من المخلفات الزراعية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.
الحكومة: زيادة عدد صيدليات الإسعاف لـ 81 منها 28 تعمل على مدار الساعة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في هذا المشروع الذي أسفر عن زيادة عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى الجمهورية.
السيسي: ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات
أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.
كريم بدوي: إجراءات حكومية لتقليل فاتورة الاستيراد البترولي بـ 1.5 مليار دولار في 2025
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة خلال الفترة الماضية بهدف تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق وفرات كبيرة في التكلفة الاستيرادية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، اعتبارًا من يناير 2025.
تحصين 168 ألف رأس ماشية في الجيزة (صور)
حققت محافظة الجيزة إنجازًا كبيرًا بتحصين 168 ألف رأس ماشية ضد مجموعة من الأمراض الخطيرة، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات بجامعتي بني سويف والمنيا
نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بجامعتى بنى سويف والمنيا ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، تضمنت تنفيذ عددا من الأنشطة الثقافية والفنية وإلقاء العديدمن المحاضرات واللقاءات التوعوية للإرتقاء بالمستوى المعرفى والوعى الوطنى لدى مختلف الفئات من أبناء الشعب المصرى، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء.
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