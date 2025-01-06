أخبار مصر اليوم،الأرصاد تحذر من الشبورة،السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس،الحكومة تدرس إطلاق تطبيق "بالشفا"، إجراءات حكومية لتقليل الاستيراد البترولي بـ 1.5مليار دولار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة

السيسي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية للمصريين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة وحملات التشكيك.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لازم كلنا يا مصريين ناخد كل الأسباب لحماية بلدنا وأول حماية فيها محبتنا لبعضنا ولينا كلنا لبعضنا".

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية لأصحابها المعتدين على الأراضي الزراعية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم للمعتدين على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "حجم الوعي والفهم اللي موجود عند المصريين كبير جدا بيخلوهم فاهمين وشايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر جوا مصر أو خارج مصر".

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم سفينة الحفر 9 - Valaris Ds للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال مراقيا بغرب البحر المتوسط والتي تقوم حاليًا بأعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز بالمنطقة التي تستثمر فيها شركة إكسون موبيل العالمية.

السيسي، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل كاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة الأقباط والبابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد قائلة: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا.. كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك ضمن جهود تطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية وتعزيز الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين.

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية والراغبين في النقل للجهات المنتدبين إليها.

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في هذا المشروع الذي أسفر عن زيادة عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى الجمهورية.

أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة خلال الفترة الماضية بهدف تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق وفرات كبيرة في التكلفة الاستيرادية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، اعتبارًا من يناير 2025.

حققت محافظة الجيزة إنجازًا كبيرًا بتحصين 168 ألف رأس ماشية ضد مجموعة من الأمراض الخطيرة، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بجامعتى بنى سويف والمنيا ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، تضمنت تنفيذ عددا من الأنشطة الثقافية والفنية وإلقاء العديدمن المحاضرات واللقاءات التوعوية للإرتقاء بالمستوى المعرفى والوعى الوطنى لدى مختلف الفئات من أبناء الشعب المصرى، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

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