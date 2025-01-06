الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة توقع بروتوكول تعاون لإنتاج "البيتموس" من المخلفات الزراعية

الزراعة, فيتو
الزراعة, فيتو

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.

إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس

وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذه الخطوة، لتدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الانتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة انتاجيتهم ودخولهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.

وأضاف فاروق أن تلك الخطوة ايضا، تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه أيضا زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.

وقال الوزير، إنه وفقا البروتوكول يتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية والاشراف علي عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، كذلك سيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لانتاج المنتج وتوفير المواد الخام وكافة أدوات التشغيل والعمالة وتعبئة وتخزين المنتج وعملية التسويق.

وأشار فاروق، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة تدوير المخلفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الزراعة واستصلاح الاراضي الزراعات العضويه الدكتور عادل عبدالعظيم

مواد متعلقة

"الخدمات البيطرية" تستعرض حصاد أنشطتها خلال 2024

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق

الزراعة تستعرض تقريرا بأنشطة "المركزي لمتبقيات المبيدات" خلال ٢٠٢٤

بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول "زراعة النخيل"

الزراعة تنجح في استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم

تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري

وزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطرية

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

مدير إنفينيكس مصر يكشف للمستخدمين فئة الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ترامب يهدد بالجحيم من جديد ويؤكد: أنا أفضل صديق لـ إسرائيل

منوعات

المزيد

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية