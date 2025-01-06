الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ,فيتو
حالة الطقس ,فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض  الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 1.5  متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة.

حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

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