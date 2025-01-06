كريم بدوي: إجراءات حكومية لتقليل فاتورة الاستيراد البترولي بـ 1.5 مليار دولار في 2025

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة خلال الفترة الماضية بهدف تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق وفرات كبيرة في التكلفة الاستيرادية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، اعتبارًا من يناير 2025.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تضمنت الإعلان عن حزمة تحفيزية أسهمت في تسريع وتيرة الإنتاج وإضافة منتجات بترولية جديدة بنهاية ديسمبر الماضي.

كما استعرض الوزير المبالغ المخططة والفعلية لاستيراد المنتجات البترولية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل خططها لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استيراد الطاقة.

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