السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

السيسي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية للمصريين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة وحملات التشكيك.



وقال السيسي:"لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، لو ايده متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، لو ايده واخده أموال الناس خافوا على بلدكم".



وتابع:"الحمد لله رب العالمين لا انا مش كويس ولا ايدي متعاصة بدم الناس ولا أخدت أموال الناس".

وواصل:"عيد سعيد علينا كلنا وان شاء الله الأيام الجاية تبقى أفضل من الأيام اللى فاتت، وأفكر نفسي وأفكركم إن قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير وربنا يحفظه ويحميه ويحميكم"



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ أرسى الرئيس تقليدا منذ توليه الحكم لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة،حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

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