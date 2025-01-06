الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

خلال الربع الأول من 2025

صيدليات الإسعاف، الحكومة تدرس إطلاق تطبيق إلكتروني "بالشفا" لتوصيل الأدوية إلى المنازل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك ضمن جهود تطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية وتعزيز الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين.  

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التطبيق يهدف إلى تسهيل عملية طلب الأدوية من أي مكان وفي أي وقت، مع توصيلها مباشرة إلى المنازل، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى صيدليات قريبة. 

 تطبيق "بالشفا" يعزز الكفاءة التشغيلية لصيدليات الإسعاف من خلال تبسيط إدارة الطلبات

وأضاف المتحدث أن تطبيق "بالشفا" يعزز الكفاءة التشغيلية لصيدليات الإسعاف من خلال تبسيط إدارة الطلبات، وتقليل الزحام أمام الصيدليات، مع ضمان توفير تجربة آمنة ومريحة للمستخدمين. كما يتيح التطبيق ميزة متابعة حالة الطلب لضمان تسليم الأدوية بسرعة ودقة.  

ويأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي بقطاع الصحة، وتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين، ودعم الأمن الدوائي في مصر، من خلال ضمان توفير الأدوية الأساسية بسهولة ويسر.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطبيق بالشفا صيدليات الإسعاف صيدليات الإسعاف المصرية

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