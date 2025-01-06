الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يطالب المصريين بالأخذ بكل الأسباب لحماية بلدهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لازم كلنا يا مصريين ناخد كل الأسباب لحماية بلدنا وأول حماية فيها محبتنا لبعضنا ولينا كلنا لبعضنا".

وتابع خلال كلمته عقب تهنئته الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد إن مخزون المحبة وحجم المحبة بين المصريين بيزيد يوم عن يوم وده أمر آخر يتحط في الاعتبار وعلشان كده مصر كبيرة أوي".


ولفت إلى أن حجم الفهم والوعي اللي موجود عند المصريين ضخم جدا وده بيخليهم فاهمين وشايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر داخل وخارج مصر". 

 

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ أرسى الرئيس تقليدا منذ توليه الحكم لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

 

قداس عيد الميلاد المجيد

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

 

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

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السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح كاتدرائية العاصمة الإدارية

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