يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية والراغبين في النقل للجهات المنتدبين إليها.

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “ فيتو ” خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية.

خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية

ولكيفية خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية يرجي اتباع ما يلي:

الدخول علي رابط موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الرابط التالي

https://seconded.caoa.gov.eg/

يرجي قراءة النموذج التالي بعناية قبل البدء في إدخال البيانات مع التأكيد على ارفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط علي زر التسجيل

تسجيل البيانات الأساسية والتي تتضمن ما يلي: الاسم رباعي بالعربي الرقم القومي _الحالة الاجتماعية_ النوع_ المحافظة طبقا لما متواجد ببطاقة الرقم القومي.

بيانات الاتصال وتشمل ما يلي ( العنوان رقم الهاتف تليفون العمل _ البريد الالكتروني)

تسجيل بيانات المؤهل وبيانات الحالة الصحية.

ويتيح الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، نظام تحديد بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا عبر موقع متخصص يتم من خلاله إدخال كافة البيانات المتعلقة بالموظف الراغب فى تجديد قرار الندب إلى جهة أخرى بخلاف جهة عمله الأصلية، بهدف تدشين أول قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عن المنتدبين على مستوى كافة الوحدات الإدارية.

هذه الخطوة في ضوء اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي واستخدام وإدارة البيانات والمعلومات وميكنة العمل الحكومي.

ويمكن للموظفين إدخال عدة بيانات منها:

البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016

بالإضافة إلى الإجراءات التي أتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت.

دراسة طلبات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها الموظفون المنتدبون بالجهات الحكومية والراغبون في النقل على الرابط من هنا



وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رابط لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.

خطوات تسجيل بيانات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية ,فيتو

ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.

جدير بالذكر، أن القانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.

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