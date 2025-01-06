الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

تشغيل البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية في هذه الحالة

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو
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تواصل  وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية لأصحابها المعتدين على الأراضي الزراعية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم للمعتدين على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتقوم وزارة التموين بحذف بطاقات المعتدين على الأراضي الزراعية وفقا لكشف بأسماء المعتدين  على الأراضى الزراعية من المحافظات والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية. 

وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن عودة تشغيل بطاقات التموينية الموقوفة، بعد حصول صاحب البطاقة على حكم بالبراءة  من المحكمة من تهمة التعدي على الأراضي الزراعية. 

وأضاف المصدر لـ “ فيتو "، أنه يمكن أيضا  تشغيل  بطاقة التموين الموقوفة، في حالة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين. 

وأوضح المصدر، أنه  يحق للمواطن بعد حصوله على حكم بالبراءة من المحكمة أو تقنين وضع المخالف، أن يحصل على خطاب من المحافظة التابع لها بتقنين وضعه، وعدم وجود أي مخالفات عليه،  ثم يقوم بتسليمه لمكتب التموين التابع له  تمهيدا لتشغيل بطاقته وحصوله على الدعم التمويني أو دعم الأسمدة. 

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير الجاري. 

وتقدم وزارة التموين  30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه. 

 كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

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