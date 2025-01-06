محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين ويوفر فرص عمل ومساعدات عاجلة

شهد اللقاء الإسبوعي لـ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات. بمحافظة الشرقية

تكليف مديرى المديريات ببحث الشكاوى



شهد اللقاء تكليفاَ من محافظ الشرقية لمديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

مشكلات 11 مواطنل من عموم مراكز الشرقية

حمل اللقاء عرضًا لمشكلات 11 مواطن من أبناء الشرقية من مراكز (الزقازيق – ابوحماد - صان الحجر-ديرب نجم - منيا القمح – فاقوس - ههيا)، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة

توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص

قرر المحافظ توفير11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات سرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

مساعدات عاجلة ومصاريف المدارس

بالاضافة الى صرف مساعدات عاجلة وشهرية لـ 6 حالات تتراوح مدتها من 4الي6 شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات كتحمل مصاريف المدارس والجامعات للأبناء لعدد 6 حالات وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد 4 حالات.

حضور لقاء الجماهير مع المحافظ

حضر اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونائب المستشار العسكري ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) ومديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم والصحة والعمل والتضامن )

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