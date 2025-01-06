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ثقافة وفنون

أكرم حسني عن فيديو كليب "تيجي نسيب": فيه مطربين وفيه أنغام

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

عبر الفنان أكرم حسني عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة أنغام، والتي تعاون معها مؤخرا من خلال ألبوم تيجي نسيب.

 

وبمناسبة استعداد أنغام لطرح فيديو كليب لأغنية تيجي نسيب خلال أيام، نشر أكرم حسني برومو الكليب عبر حسابه على منصة إكس وكتب: “فيه فنان وفيه فنان استثنائي.. وفيه أنغام”.

 

وكانت الفنانة أنغام قد شوقت جمهورها لفيديو كليب أغنية “تيجي نسيب”ونشرت برومو قصيرا للكليب عبر حسابها على منصة إكس، وعلقت: الفيديو الموسيقي الرسمي لتيجي نسيب قريبا.

 

ألبوم أنغام “تيجي نسيب” 

 

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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