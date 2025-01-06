في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

ألغت طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، كانت في طريقها من ملبورن بأستراليا إلى أبو ظبي، الإقلاع في اللحظة الأخيرة بسبب ظهور الدخان تحت جسم الطائرة.

وأوردت صحيفة "ناشيونال" أن الحادث وقع مساء أمس الأحد 5 يناير، وكان على متن الطائرة 271 راكبا، ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول سقوط ضحايا.

All the occupants are safe after an Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner plane (A6-BLN) with 289 passengers on board aborted take-off on Runway 34 after malfunction of the plane's landing gear led to smoke and damage to two of the wheels this afternoon at Melbourne Airport… pic.twitter.com/zb4HtTjMKV January 5, 2025

وقالت شركة الطيران الوطنية الإماراتية إن "الرحلة رقم EY461 من ملبورن إلى أبو ظبي شهدت إلغاء لعملية الإقلاع في 5 يناير".

وأضافت "الاتحاد" أن "طاقم الطائرة قرر إيقاف الإقلاع لأسباب فنية، وتم إيقاف الطائرة بشكل آمن على المدرج، واستدعاء خدمات الطوارئ كإجراء احترازي".

وأظهرت لقطات من موقع الحادث سيارات إطفاء تحيط بالطائرة من طراز "بوينغ 787" على المدرج.

وكان إطاران من إطارات الطائرة التي كانت على المدرج 34 مفرغان من الهواء، وقالت شركة الطيران: "وضعت خدمة الإطفاء رغوة على إطارات عجلات هبوط الطائرة، وهو إجراء احترازي روتيني بعد إلغاء الإقلاع بسرعة عالية".

وأضافت شركة الطيران أنها تأسف على "الإزعاج الذي تسبب فيه الحادث" وأكدت أن "سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا تظل على رأس أولوياتنا".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، انفجرت أربعة إطارات على متن طائرة تابعة لشركة "ريان إير" أثناء هبوطها في مطار بيرغامو بإيطاليا، وبعد حادثة وصول الطائرة من برشلونة، تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار بيرغامو.

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