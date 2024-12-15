الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

راعي مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة shepherd of Egypt لتنفيذ 200 قافلة طبية

مؤسسة راعي مصر، فيتو
مؤسسة راعي مصر، فيتو

وقعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع مؤسسة shepherd of Egypt في استراليا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض انجازتها في عام 2024 ورؤيتها للعام المقبل بحضور وزراء ومسئولين  وعدد من الفنانين والشخصيات العامة. 

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 200 قافلة طبية للكشف وعلاج 50 ألف مستفيد من  في المناطق الأكثر احتياجا.

وقع البروتوكول عن راعي مصر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعن الطرف الثاني كارل العسال رئيس مجلس إدارة shepherd of Egypt.

 

ويحي الفنان الكبير تامر عاشور في ختام الحفل حفلا غنائيا بالقصر، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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الاسر الاولي بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي السفيرة نبيلة مكرم العيادات المتنقلة دعم الأسر الأولى بالرعاية محافظات الجمهورية

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