راعي مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة shepherd of Egypt لتنفيذ 200 قافلة طبية

وقعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع مؤسسة shepherd of Egypt في استراليا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض انجازتها في عام 2024 ورؤيتها للعام المقبل بحضور وزراء ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 200 قافلة طبية للكشف وعلاج 50 ألف مستفيد من في المناطق الأكثر احتياجا.

وقع البروتوكول عن راعي مصر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعن الطرف الثاني كارل العسال رئيس مجلس إدارة shepherd of Egypt.

ويحي الفنان الكبير تامر عاشور في ختام الحفل حفلا غنائيا بالقصر، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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