الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

حثت السلطات الصحية في أستراليا السكان على تجنب لمس الخفافيش التي قد تسقط من الأشجار، نظرا لخطر الإصابة بفيروس مميت، لا علاج له.

أخطر الأمراض الفيروسية

وأشار الخبراء إلى أن الخفافيش قد تكون مصابة بفيروس يعرف باسم "فيروس ليسا" (lyssavirus)، والذي يعد من أخطر الأمراض الفيروسية، حيث يؤدي إلى أعراض، مثل الشلل والهذيان والتشنجات والموت.

ومع تزايد حالات سقوط الخفافيش في ولاية كوينزلاند بسبب الطقس الحار ومتلازمة شلل الخفافيش الطائرة (FFPS)، دعا الخبراء المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في حالة تعرضهم للعض أو الخدش من الخفافيش، مع التأكيد على أهمية العلاج الفوري للوقاية من تفشي الأعراض المميتة.

مثل داء الكلب الذي ينتمي إلى نفس المجموعة الفيروسية التي ينتمي إليها "فيروس ليسا"، فإن كلا الحالتين غير قابلتين للعلاج ولا يمكن مواجهتهما إلا بالعلاج السريع.

ينتشر "فيروس ليسا" عن طريق العضات أو الجروح المكشوفة

وينتشر "فيروس ليسا" عن طريق العضات أو الجروح المكشوفة، ويتم تشجيع الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس على تنظيف المنطقة المصابة والحصول على التطعيم فورا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قد دعت كبيرة مسؤولي الصحة في كوينزلاند، هايدي كارول، السكان إلى عدم لمس الخفافيش، سواء كانت ميتة أو حية، التي سقطت على الأرض.

وقالت الدكتورة كارول: "من المهم أن نتذكر أن فيروس ليسا مميت للبشر ولا يوجد علاج فعال معروف بعد بدء الأعراض. هناك علاجات وقائية، مثل اللقاحات، متاحة إذا تعرضت للفيروس، لكن الأهم هو الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن لتجنب ظهور الأعراض".

وأكدت كارول على ضرورة تعليم الأطفال عدم لمس الخفافيش، موضحة: "إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تعرض للعض أو الخدش، اغسل الجرح فورا بالصابون والماء النظيف لمدة خمس دقائق على الأقل لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. وإذا كان لديك مطهر، ضعه على الجرح بعد غسله، ولكن من فضلك اذهب إلى الطبيب بأسرع ما يمكن".

الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة بـ"فيروس ليسا" لدى البشر في أستراليا

وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة بـ"فيروس ليسا" لدى البشر في أستراليا، أحدها في عام 1996، وأخرى في عام 1998، والثالثة في عام 2013. وكانت جميع الحالات في كوينزلاند، وقد توفي الثلاثة من جراء الإصابة بالفيروس.

وتعد متلازمة شلل الخفافيش الطائرة (FFPS) لغزا إلى حد ما للباحثين الذين اكتشفوا لأول مرة في ديسمبر 2020 حيث فقدت الخفافيش القدرة على تحريك أطرافها بشكل طبيعي، ما سبب لها صعوبة في الطيران والتحرك، في بعض الحالات قد تصبح غير قادرة على الحركة تماما. وتؤثر هذه الحالة الغامضة على نوع معين من الخفافيش في أستراليا، وهي الخفافيش ذات الرأس الرمادي، والخفافيش الصغيرة ذات اللون الأحمر.

والسبب الجذري لهذه الحالة غير معروف، لكن الأعراض تشمل الشلل، وضعف الأطراف، واللسان البارز، وصعوبة في البلع أو الرمش، وصعوبة في التنفس.

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