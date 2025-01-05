استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

تستمر موجة الحر القاسية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من أستراليا، حيث تواجه فرق الإطفاء ظروفًا صعبة وسط ارتفاع كبير في خطر اندلاع حرائق الغابات.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الحارة والرطبة في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من البلاد خلال اليوم.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة، حيث كافح رجال الإطفاء الأسبوع الماضي حريقًا كبيرًا اندلع في متنزه جرامبيانز الوطني في فيكتوريا، مما أدى إلى تدمير منازل وأراض زراعية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض أجزاء ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في ملبورن عاصمة الولاية إلى 38 درجة مئوية.

وفي شمال غرب الولاية في بلدة ميلدورا، حيث كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية وصلت بالفعل إلى 32.9 درجة مئوية في الساعة 10:30 صباحًا، متجاوزة متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر يناير، وفقا لبيانات خبراء الأرصاد الجوية.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى فرض حظر كامل على إشعال الحرائق في ثلاث مناطق في فيكتوريا، حيث صنفت السلطات خطر الحرائق بأنه شديد، وهو ثاني أعلى تصنيف للخطر.

قالت المسؤولة بمكتب الأرصاد الجوية ميريام برادبري إن درجات الحرارة من المرجح أن تصل إلى ذروتها في فيكتوريا اليوم الأحد.

وأضافت برادبري لهيئة الإذاعة الأسترالية «ما يعنيه هذا بالنسبة لمخاطر الحرائق هو أننا نشهد ارتفاعا حادا في المزيد من المناطق».

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني إن ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وتسمانيا خضعت أيضًا لتحذيرات من موجة حر اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.