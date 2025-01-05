الأحد 05 يناير 2025
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نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

مسابقة الأزهر السنوية
مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم
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اعتمد أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام 2024-2025م، وبلغ عدد من تم تصعيدهم إلى مرحلة التصفيات المؤهلة،  60,757 متسابقًا من الحاصلين على نسبة 80% فأكثر من الدرجة الكلية للمسابقة، من إجمالي 156.099 متقدم للمسابقة في مستوياتها الأربعة، حيث تم تصعيد 2767 من المستوى الأول، و8914 للمستوى الثاني، و13944 للمستوى الثالث، و35029 للمستوى الرابع.

نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وتقدم فضيلة أ.د محمد الضويني، بالتهنئة للمتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولية، معتبرًا أن الإقبال المتزايد على مسابقة الأزهر السنوية وبخاصة المتسابقين من خارج الأزهر الشريف، يعكس ارتباط شعبنا بالقرآن الكريم وأهميته في حياتنا، كما توجه فضيلته برسالة لكل المتسابقين في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بأن المنافسة على حفظ كتاب الله فخر لا يكافئه فخر وهذه هي الجائزة الكبرى. 

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم


من جانبه أكد  الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن لجان القطاع تتابع أعمال المسابقة في كافة المحافظات، وأن هناك عمليات مراقبة دائمة ومستمرة لعمليات التحكيم في المسابقة لضمان النزاهة وحصول كل متسابق على حقه كاملًا، كما أن لجان التحكيم في كل محافظة تكون من خارجها ضمانًا لنزاهة المسابقة بشكل كامل. 
وأوضح الدكتور/ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن المرحة الاولية عقدت بالمناطق الأزهرية، وتم تصعيد الطلاب الحاصلين على نسبة 80% في هذه المرحلة، إلى مرحلة التصفيات المؤهلة التي تبدأ يوم الأحد 26/1/2025م، والتي من خلالها يتم تصعيد العشرة الاوائل على كل محافظة في كل مستوى من مستويات المسابقة الأربعة، والتي تتم بينهم التصفيات النهائية لاختبارات العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في المسابقة.

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويد

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويد، تعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات، وتشمل أربعة مستويات هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية سور الناس، المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، بإجمالي جوائز قيمتها 23 مليون جنيه.

 

رابط نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويد


ويمكن الاستفسار عن النتائج من خلال الرابط التالي على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط

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