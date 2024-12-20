تموين الشرقية تضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمنيا القمح

شنت مديرية تموين الشرقية حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية وعاطف عراقي مدير قطاع جنوب الشرقية وطلعت رشدى مدير إدارة تموين منيا القمح ورئيس الرقابة التجارية بالإدارة، وذلك للمرور على المحال التجارية والمخابز بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة دقيق فاخر بإجمالي وزن طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحى ببندر منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 42280 جنح ضد صاحب المخبز..

حملة تموينية مكبرة بمنيا القمح

ضبط 20 شيكارة سكر مصدره مجهول

كما تم ضبط 20 شيكارة سكر ناعم سائب بإجمالي وزن طن بمصنع حلويات بإحدى قرى منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 42281 ضد صاحب المصنع، وضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 40671 حنح منيا القمح.

تحرير 17 محضرا لمخابز تنتج خبز ناقص الوزن

كما تم تحرير عدد 17 محضر ضد المخابز البلدية المخالفة، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات المعجن ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير 135 محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة إلى 100 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأيضا مخابز تعمل بدون ترخيص و35 محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

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