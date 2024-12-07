السبت 07 ديسمبر 2024
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تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر بأبوكبير

تموين الشرقية
تموين الشرقية

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

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وصول الدعم لمستحقيه 

 وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير 152 محضر مخالفة متنوع 

حيث قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبدالرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وبالاشتراك مع حملة مباحث التموين، وقد أسفر المرور عن تحرير  152 محضر مخالفة منها المحضر رقم رقم ٢٠١٥١ جنح أبوكبير. 

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ضبط 5 أطنان سماد زنة الشيكارة 50 كجم

 كما تم ضبط عدد (١٠٠) شيكارة سماد زنة الشيكارة الواحده ٥٠ كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ٥ أطنان سماد بدون فواتير ورقم ٢٠١٥٢ جنح أبوكبير، تم ضبط عدد (١٠٠) كرتونة خل بدون فواتيركما تم تحرير 135 محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

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المهندس عبدالكريم عوض الله التجارة الداخلية وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية رؤساء المراكز والمدن الطب البيطري مديرية الصحه مباحث التموين جهاز حماية المستهلك

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