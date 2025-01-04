السبت 04 يناير 2025
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شباب الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد

فعاليات المشروع القومى
فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تواصل المديرية متمثلة فى الإدارة العامة للرياضة، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية لرياضة الرواد،

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توفير أماكن للتدريب والرعاية الرياضية 

 ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الرياضة لكبار السن من رجال المجتمع الشرقاوي وتوفير أماكن للتدريب ورعايتهم رياضيا وجعل الرياضة أسلوب حياة 

تعزيز الوعى بأهمية اللياقة البدنية 

وقال: يعد المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد هو مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع  وخاصةً كبار السن ويركز المشروع على عدة جوانب، منها التوعية الصحية وتوفير البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات الرياضية والشراكات المجتمعية والتعاون مع الأندية الرياضية  والهيئات الحكومية لتعزيز النشاط البدني

تحسين الصحة العامة 

 وأوضح أن هذا المشروع يساعد على تحسين الصحة العامة، ويعزز من الروح الرياضية والتواصل الاجتماعي بين افراد المجتمع كما يتم التدريب تحت اشراف مدربين متخصصين فى أنشطة (خماسى القدم - الشطرنج - تنس الطاولة - اللياقة البدنية) وينفذ المشروع بنادى السكة الحديد بالزقازيق يومى السبت والاربعاء من كل أسبوع.

اهتمام الدولة بكبار السن 

وأضاف عبدالعظيم أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة  تولي إهتمامًا كبيرًا لكبار السن ، بهدف توسيع قاعدة الممارسة ، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة ، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة

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محافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم وكيا وزارة الشباب التعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية الشباب والرياضة الادارة العامة للرياضة المشروع القومي

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