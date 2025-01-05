شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان المرأة نواة المجتمع

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن الإدارة العامة للشباب المتمثلة فى إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة، نظمت لقاء حول المرأة نواة المجتمع بهدف التوعية المجتمعية

المراة تقف كتفا بكتف مع الرجل

وقال إن المرأة هى الأم التى تربى الأجيال التى تبنى مستقبل البلاد كما أنها المؤثرة والفعالة فى أى عمل تقوم به وهى الزوجة التى تساعد زوجها وتقف معه كتفا بكتف فى مواجهة المصاعب وهى المحرك الأساسى له والمجتمع هو أساس الدولة فلا يتطور وينمو المجتمع إلا بتطور ونمو الفرد.

بناء السلام فى المجتمع

وأضاف أن المرأة هى نواه هذا المجتمع وعمود كل بيت ونحن بحاجة ماسة إلى الاستثمار فيها فهى تستطيع ولها دور فعال فى عملية التعافى وبناء السلام فى المجتمع.

موقع المرأة فى المجتمع

مضيفا أنه يجب النظر لموقع المرأة فى المجتمع باعتبارها مدرسة كما وصفها الشاعر حافظ ابراهيم الام مدرسة إذ أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق وأجرى اللقاء الدكتور أحمد عبد العزيز جمعة عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وبحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة بمركز شباب بئر عمارة التابع لإدارة شباب بلبيس غرب.

رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب الدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب.

المشاركون فى الندوة

بالإضافة إلى رضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة وراجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية الدكتورة اسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب وهانى الزق مدير ادارة شباب بلبيس شرق ولبنى أحمد رئيس قسم الشباب بالإدارة وهيام مسلم مدير المركز.

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