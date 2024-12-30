"شباب الشرقية" تنظم فعاليات ورشة عمل "علمني حرفة"

تنفذ الإدارة العامة للشباب بالشرقية ورش عمل تدريبية تحت عنوان علمني حرفة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها على مدار خمسة أيام من ٢٩ ديسمبر وحتى ٢ يناير ٢٠٢٥ بمركز شباب شيبة بالزقازيق بمشاركة ٢٠ شابا وفتاة.

رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية

يأتي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومنال جمال مدير الإدارة المركزية لتمكين الشباب وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

المشرف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية

وحيث أشرف على ذلك الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديريه للشباب. ومتابعة دكتور أحمد حماد مدير عام الشباب. و سيد خليل معاون وكيل المديريه للشباب والأستاذ محمد خليل مدير إدارة تمكين الشباب.

توجيهات القيادة السياسية

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتشجع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعليم الشباب والفتيات الصناعات اليدوية لتكمينهم من الدخول الي سوق العمل بسن متقدم.

البرنامج يهدف إلى توفير الأيدى العاملة بمستوى عالى

يعود ذلك على الشباب باكتساب الخبرات في سن مبكر، كما يهدف البرنامج على توفير الأيدي العاملة بمستوى عالي من الأداء والاحتراف على الأعمال اليدوية، حيث قام بالتدريب بورش العمل سماح النمر مدرب وزارة الشباب والرياضة وحضور منسق البرنامج الدكتورة فاطمة رجب.

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