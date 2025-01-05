الأحد 05 يناير 2025
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مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

مخرج
مخرج

صرح توماس ماركل والد ميجان ماركل، والبالغ من العمر 80 عامًا، بإنه يخطط للانتقال إلى الخارج، حيث يسعى إلى ترك الدراما الرهيبة في الحياة العامة كوالد ميجان والابتعاد عن الروتين.

يعيش المخرج السينمائي السابق توماس ماركل حاليًّا في منزل منعزل على جرف في، ولكن يُقال بالفعل إنه بدأ في المكسيك  حرق ممتلكاته غير المرغوب فيها بينما يخطط لبداية جديدة في الخارج.

 ميجان تستعد  لاطلاق برنامجها الجديد على Netflix 


ومن المعروف أنه منفصل عن ابنته الكبرى ميجان، طفلته الوحيدة من زوجته الثانية دوريا راجلاند، ولم يتحدث الاثنان منذ ما قبل زفافها الملكي على  الأمير هاري في مايو 2018.

ويأتي إعلان توماس بينما تستعد ابنته لإصدار برنامجها الجديد على Netflix والذي يضم سلسلة من الوجوه الشهيرة، بما في ذلك ظهور خاص مع زوجها.

ميجان ماركل
ميجان ماركل


وفي معرض شرحه لقراره بالانتقال إلى الخارج في سن الثمانين، قال توماس لصحيفة "ميل أون لاين": "أنا مستعد للتغيير. لقد شعرت بأنني عالق في روتين منذ فترة وأنا مستعد للقاء أشخاص جدد".

وأضاف أنه يريد أن يعيش أكثر في بيئة "أكثر سلامًا" دون "الدراما الرهيبة التي شهدناها في السنوات الأخيرة".


واعترف توماس بأنه لا يعرف بعد إلى أين سينتقل، لكنه فكر في جنوب شرق آسيا كوجهة محتملة؛ لأنه سافر إلى هناك عندما كان أصغر سنًّا، ووصف المنطقة بأنها "مكان للثقافة والجمال".

وقرر عدم تجديد عقد إيجاره لعقاره المستأجر على بعد أميال قليلة من  الحدود الأمريكية في روزاريتو بالمكسيك.

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ميجان ماركل والد ميجان ماركل الامير هاري المكسيك

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