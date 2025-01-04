أخبار الرياضة اليوم: أكرم توفيق يرفض التجديد للأهلي ويوقع للشمال القطري.. الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز.. والبحرين بطلا لخليجي 26
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير
الأهلي، أخطر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، إدارة الفريق بالرحيل خلال شهر يناير الجاري.
أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الأحمر وقع على عقود انضمامه لصفوف فريق الشمال القطري في الصيف المقبل.
أورلاندو يكتسح استاد أبيدجان بثلاثية ويتصدر مجموعة الأهلي في دوري الأبطال
فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثلاث اهداف دون رد أمام نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.
ستوري غامض من علي معلول بعد عدم حسم موقفه في الأهلي
نشر لاعب النادي الأهلي التونسي علي معلول،آية قرآنية عبر حسابه الشخصي على انستجرام أثارت الجدل خاصة بعد غموض موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.
رسميا، أسامة نبيه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب خلفا لميكالي
اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 ويتضمن:
أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.
جروس: الزمالك والمصري متقاربان في المستوى.. وهذا موقف زيزو من المباراة
قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة، في ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض في الحفاظ على الصدارة.
البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بـ خليجي 26 (صور وفيديو)
نهائي خليجي 26، توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت، في نهائي بطولة كأس الخليج 2024.
رسميا.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو وباو فيكتور
حسم الاتحاد الإسباني، ورابطة الليجا، القرار النهائي بشأن محاولات نادي برشلونة تسجيل لاعبيه داني أولمو، وباو فيكتور، بعد رفض الرابطة تسجيلهما في قائمة الفريق بسبب عدم دفع الضمانات المالية الكافية من قبل النادي.
محمد صلاح يتحدث عن أرقامه القياسية مع ليفربول ويؤكد: أنا متواضع وأتطور
تحدث النجم محمد صلاح لاعب ليفربول عن مسيرته مع ليفربول والأرقام القياسية التي حققها مع الريدز.
الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز
كشف محمد الضيف المتحدث الإعلامي لنادي الفتح السعودي، عن حقيقة فسخ إدارة ناديه التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح ومدرب فريق الزمالك السابق.
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