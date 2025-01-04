أخبار الرياضة اليوم: أكرم توفيق يرفض التجديد للأهلي ويوقع للشمال القطري.. الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز.. والبحرين بطلا لخليجي 26

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي، أخطر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، إدارة الفريق بالرحيل خلال شهر يناير الجاري.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الأحمر وقع على عقود انضمامه لصفوف فريق الشمال القطري في الصيف المقبل.

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثلاث اهداف دون رد أمام نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.

نشر لاعب النادي الأهلي التونسي علي معلول،آية قرآنية عبر حسابه الشخصي على انستجرام أثارت الجدل خاصة بعد غموض موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 ويتضمن:

أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة، في ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض في الحفاظ على الصدارة.

نهائي خليجي 26، توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت، في نهائي بطولة كأس الخليج 2024.

حسم الاتحاد الإسباني، ورابطة الليجا، القرار النهائي بشأن محاولات نادي برشلونة تسجيل لاعبيه داني أولمو، وباو فيكتور، بعد رفض الرابطة تسجيلهما في قائمة الفريق بسبب عدم دفع الضمانات المالية الكافية من قبل النادي.

تحدث النجم محمد صلاح لاعب ليفربول عن مسيرته مع ليفربول والأرقام القياسية التي حققها مع الريدز.

كشف محمد الضيف المتحدث الإعلامي لنادي الفتح السعودي، عن حقيقة فسخ إدارة ناديه التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح ومدرب فريق الزمالك السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.