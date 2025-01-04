الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز

كشف محمد الضيف المتحدث الإعلامي لنادي الفتح السعودي، عن حقيقة فسخ إدارة ناديه التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح ومدرب فريق الزمالك السابق.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي الفتح السعودي في تصريحات صحفية: “مندهش من الأنباء التي ترددت عن فسخ تعاقدنا مع جوميز، فما يتردد عن فسخ التعاقد مع جوميز غير صحيح بالمرة”.

وتابع: جوميز مستمر، ولا يوجد أي مشاكل مع المدرب، بالإضافة إلى أنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، كيف سنفسخ تعاقده؟ وبالتالي ما يثار عن رحيله غير صحيح.

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