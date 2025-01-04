السبت 04 يناير 2025
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رياضة

أورلاندو يكتسح استاد أبيدجان بثلاثية ويتصدر مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

اورلاندو بايرتس،فيتو
اورلاندو بايرتس،فيتو

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثلاث اهداف دون رد  أمام  نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز ريليبوهيلي موفوكينج، هدف أورلاندو بيراتس في الدقيقة 22.

وجاء الهدف الثاني عن طريق باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 50

 

https://x.com/90PlusKora/status/1875594000276844917?t=_G-aMSJP5vt2Z0doB5Kv2g&s=19

وأحرز الهدف الثالث لاورلاندو ديون هوتو في الدقيقة 85.

وكانت انتهت المباراة الماضية بين أورلاندو بايرتس وستاد أبيدجان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التي جمعتهما مساء السبت الماضي على إستاد فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار خلال المجموعة التي تضم النادي الأهلي.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من الأهلي وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.

ترتيب مجموعة الأهلي  قبل مباراة أورلاندو بايرتس ضد استاد أبيدجان


وبهذه النتيجة يتقدم الفريق الجنوب إفريقي حيث يحتل أورلاندو بايرتس صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط

 يليه النادي الأهلي برصيد 7 نقاط

 ثم شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط.

 وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

 


 

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