أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الأحمر وقع على عقود انضمامه لصفوف فريق الشمال القطري في الصيف المقبل.

أكرم توفيق لاعب الأهلي

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي بنهاية الموسم، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد منذ انطلاق شهر يناير الجاري، وهو ما استغله اللاعب وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار المصدر أن أكرم توفيق وقع على عقود انضمامه لصفوف فريق الشمال القطري للانتقال لهم بعد نهاية عقده مع الأهلي، حيث ينضم للفريق القطري في الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2025-2026.

وأضاف أن أكرم توفيق تواصل مع حمدي فتحي زميله السابق في الأهلي ولاعب الوكرة القطري الحالي، لأخذ رأيه في الانتقال لفريق الشمال القطري.

وواصل المصدر حديثه قائلا: حمدي فتحي أشاد بتجربته مع الوكرة وبالأجواء في الدوري القطري بشكل عام مما ساهم في قرار أكرم توفيق بالموافقة على عرض الشمال القطري.

وتابع:" يحصل أكرم توفيق على 3 ملايين و700 ألف دولار خلال الـ 3 سنوات، بواقع مليون دولار فى الموسم الأول و1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.5 مليون دولار في الموسم الثالث.

وعلمت فيتو أن أكرم توفيق وشقيقه عقدا جلسة مع مسئولي الشمال القطري قبل سفر الأهلي إلى الجزائر وأنهوا الاتفاق على كافة التفاصيل ومن ثم التوقيع.

فيما يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق سموحة، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها الثلاثاء القادم، حيث طلب كولر من اللاعبين إغلاق ملف الخسارة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري والتركيز في مباراة سموحة بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.