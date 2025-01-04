جروس: الزمالك والمصري متقاربان في المستوى.. وهذا موقف زيزو من المباراة

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة، في ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض في الحفاظ على الصدارة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" مواجهة المصري قوية والزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء الغد".

وتابع جروس:" مواجهة فريق من نفس البلد يجعل المهمة صعبة على الفريقين لاسيما وأن كل فريق يعلم الآخر جيدًا، والأمور لن تكون سهلة على الزمالك أو على المصري".

وفيما يخص موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من لقاء الغد قال المدير الفني:" زيزو لاعب محترف، وأعرفه جيدًا منذ 5 سنوات، واللاعب يرغب في المشاركة في اللقاء رغم إصابته بنزلة برد، وسيتم تقييم حالته الصحية لتحديد موقفه النهائي من المباراة".

واختتم المدير الفني قائلًا:" من وجهة نظري المباراة من الممكن أن تنتهي بضربة ثابتة نظرًا للتقارب بين الفريقين في المستوى".

,يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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