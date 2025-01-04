محمد صلاح يتحدث عن أرقامه القياسية مع ليفربول ويؤكد: أنا متواضع وأتطور

تحدث النجم محمد صلاح لاعب ليفربول عن مسيرته مع ليفربول والأرقام القياسية التي حققها مع الريدز.

وقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول، حيث سجل 231 هدفًا، وقدم 104 تمريرات حاسمة في 375 مباراة مع "الريدز" منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

صلاح يتحدث عن تطوره كلاعب

وعند سؤاله إذا كان يشعر أنه ما زال يتحسن كلاعب، أجاب صلاح للموقع الرسمي لليفربول: "نعم.. أعتقد ذلك. أعتقد أنه إذا شعر اللاعبون أنهم وصلوا إلى أقصى إمكانياتهم، فسيبدأون في التراجع. أعتقد أنني شخص متواضع جدًا، وأسأل اللاعبين عما يعتقدون أنني يمكنني تحسينه".

وأضاف: “حتى لو كانوا أصغر مني وربما لم يحققوا ما حققته، فهذا جزء من شخصيتي: أطلب منهم أن يخبروني، لأن الآخرين قد يرون أشياء لا تراها بنفسك. لذلك أسألهم: “ما الذي تعتقد أنني يمكنني تحسينه؟ ما الذي تعتقد أنني يمكنني القيام به بشكل أفضل؟.. ولكني دائمًا أعتقد أن هناك أشياء كثيرة يمكنني تحسينها”.

الأرقام القياسية

وسئل صلاح إذا كان يمكنه تجاوز 44 هدفًا و14 تمريرة حاسمة التي سجلها في موسمه الأول مع ليفربول، وأجاب: "آمل ذلك! الخطة هي تجاوز هذه الأرقام لأن الأرقام حتى الآن جيدة جدًا، لذا آمل أن أتمكن من كسرها. ولكن مجددًا، لا أريد كسرها دون تحقيق ألقاب. أريد الفوز بالألقاب، وحتى إذا كانت أرقامي أقل قليلًا، فلا بأس بذلك. ولكنني فقط أريد تحقيق لقب كبير".

الفوز بالحذاء الذهبي

وأردف: "الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة سيكون صعبًا للغاية لأن هناك العديد من المهاجمين الذين يسجلون الكثير من الأهداف ويقدمون أداءً رائعًا. الفوز بها 3 مرات، أعتقد، أمر مذهل لأن الأجنحة عادة ما يفوزون بها مرة واحدة على الأكثر في الدوري الإنجليزي. لذا، الفوز بها 3 مرات شيء لا أعتبره أمرا سهلا. أنا متواضع جدًا وأشعر بالامتنان".

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