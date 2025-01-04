السبت 04 يناير 2025
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رياضة

ستوري غامض من علي معلول بعد عدم حسم موقفه في الأهلي

علي معلول،فيتو
علي معلول،فيتو

نشر لاعب النادي الأهلي  التونسي علي معلول،آية قرآنية عبر حسابه الشخصي على انستجرام أثارت الجدل خاصة بعد غموض موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

وكتب علي معلول الآية:" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

 

واأثار معلول الجدل حول الآية القرآنية التي نشرها خاصة مع غموض موقفه مع النادي الأهلي ورفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق قيده في القائمة الشتوية للمارد الأحمر.

 

وتم رفع اسم علي معلول في بداية الموسم الحالي، بسبب استمرار إصابته بقطع في وتر أكيلس منذ الموسم الماضي.


وترغب لجنة التخطيط في تواجد المحترف التونسي مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة ولكن أصر مارسيل كولر على قراره بشأن علي معلول بعدم قيده في القائمة الشتوية.

وعاد معلول  للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع النادي الأهلي، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب خارج القائمة المحلية للفريق الأحمر مُنذ مطلع الموسم الحالي.

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التونسي علي معلول النادي الأهلي الأهلي مارسيل كولر

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