كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير

الأهلي ، أخطر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، إدارة الفريق بالرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وتحدث كهربا مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بشأن استقراره بشكل كبير على الرحيل لأحد الأندية العربية، على أن يتم إرسال عرض رسمي لإدارة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نتائجه المخيبة للآمال بعد خسارته أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بآخر تسع مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز في ثلاث مباريات فقطـ وتلقى خسارة واحدة وتعادل في خمس مباريات.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة مصطفى شوبير أساسيا في حراسة المرمى أمام سموحة الثلاثاء القادم وذلك على حساب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي كان أحد أسباب الخسارة امس أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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