السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو)

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

قالت الإعلامية لميس الحديدي: "مصر في عام ٢٠٢٥ أمام خيارات مهمة وصعبة لكنها ممكنة. الخيار الاقتصادي يحتاج لتغيير حقيقي في السياسات، وليس مجرد شعارات".

 

التغيير الاقتصادي

وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التغيير الاقتصادي يجب أن يحدد دور الدولة ويفتح المجال للقطاع الخاص، مع دعم الاقتصاد الحقيقي
 

تحسين أحوال المواطن

وأشارت: هدف الإصلاح الاقتصادي ليس فقط تحسين أرقام الموازنة، بل تحسين أحوال المواطن وتركيز الدولة على التعليم والصحة والخدمات.
 

الخيار السياسي مع الانتخابات التشريعية في 2025

ولفتت: أمام مصر أيضًا خيار سياسي مهم مع الانتخابات التشريعية: فتح المجال لتعدد الآراء وتقوية أحزاب المعارضة المدنية، ويمنع عودة التيارات المتطرفة.
 

ضمانة استقرار مصر

وأوضحت: الخيارات الاقتصادية والسياسية ليست جديدة، لكنها الطريق الوحيد لضمان استقرار مصر وتقدمها، كما أكدت التجارب المحيطة.
 

لميس الحديدي في أول ظهور بعد فترة غياب: المصريون عانوا كثيرا في 2024 (فيديو)

لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 (صور)

وأشارت: المصريون يحبون بلدهم ويخافون عليها، خاصة بعد تجارب الفوضى السابقة التي لا يريدون العودة إليها تحت أي مسمى، ومع الأزمات الاقتصادية، يشعر المصريون بالقلق على بلدهم، وهذا قلق مشروع وطبيعي
 

وتابعت: التاريخ يعلمنا أن الدول لا تُهزم من الخارج، بل من الداخل. مصر قوية بمناعة شعبها وقوة جيشها الوطني.
 

وأكملت: التحديات التي تواجهها مصر صعبة، لكنها ليست مستحيلة، المطلوب هو قبول التحدي والسير بثقة في مسارات الإصلاح. 
 

وأختتمت: الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون هدفه الأول حماية الوطن وتحقيق مصلحة المصريين، ومصر لديها كل المقومات لتجاوز التحديات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميس الحديدي ارقام الموازنة الاصلاح الاقتصادى الاعلامية لميس الحديدي الانتخابات التشريعية التيارات المتطرفة التغيير الاقتصادي برنامج كلمة اخيرة

مواد متعلقة

لميس الحديدي في أول ظهور بعد فترة غياب: المصريون عانوا كثيرا في 2024 (فيديو)

عودة لميس الحديدي لشاشة أون في هذا الموعد

لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 (صور)
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

منوعات

المزيد

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية