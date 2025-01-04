الشربيني يتفقد المشروع السكني وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة في السويس الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروع السكني، وأعمال الطرق وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو المشروعات.

وخلال الجولة، استمع شريف الشربيني،، إلى شرح تفصيلي عن موقف تنفيذ 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2، وكذا موقف تنفيذ شبكة الطرق بطول 30 كم، وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بالمدينة، حيث يجري تنفيذ شبكة مياه شرب وحريق بطول 20 كم وتضم 18 غرفة محابس، وشبكة ري بطول 8 كم، وشبكة صرف صحي بطول 9.8 كم.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، والمنطقة الاستثمارية، وبالمواصفات القياسية، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والبدء في التنفيذ الفوري للمشروعات المخططة.

وخلال تجوله بالمشروعات، أبدى وزير الإسكان، استياءه من تأخر أعمال الطرق بمدخل المدينة، وعدم وجود أي معدات أو عاملين بالمواقع، لافتًا إلى أن مدينة السويس الجديدة تُعد من أهم المدن، وزيارته اليوم بهدف متابعة كل الأعمال وما يتم تنفيذه مع المسئولين على الأرض.

كما وجه وزير الإسكان، بضرورة وضع خطة عاجلة لسرعة الانتهاء من الطرق والمحاور المؤدية إلى مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ الأعمال بالطرق والمرافق بالتوازي مع المشروعات بالمرحلة الأولى للمدينة، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء، وموجهًا بوقفة جادة مع الشركات المنفذة للمشروعات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة "محطة كومبكت" بطاقة ١٠٠٠م٣/ يوم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها مرحلة متقدمة، وتعد محطة المعالجة المدمجة منوط بها استقبال صرف المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية للاستفادة من ناتج السيب النهائي في ري الأشجار والحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة.

التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ممثلى المجتمع المدني من سكان الحيين الأول والرابع بالمدينة، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.



فى بداية اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالحضور، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.



كما تقدم الحضور بالتهنئة للمهندس أشرف فتحي محمود، لتوليه رئاسة جهاز المدينة، متمنيا له التوفيق والسداد لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية.



وعرض ممثلو المجتمع المدني شكاواهم وأهم مطالبهم، وحرص رئيس الجهاز على التعقيب والرد على استفساراتهم والتوضيح باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها مع تكليف بمتابعة باقى الإجراءات لمختلف المشكلات والمطالب.



وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور بالشكر لرئيس الجهاز وفريق العمل، على الجهد المبذول وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بمختلف المحاور التنموية والخدمية واظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.



حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.

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