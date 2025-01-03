حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق أكتوبر

قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الاسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش علي شقق الاسكان الاجتماعي، بالمرور علي عدد من الشقق بمنطقة مشروع ١١٨٥ عمارة، حيث تم التحري عن ٢٦٤ وحدة سكنية لعدد ١١ عمارة وتم تحرير عدد ٢٣ محضر للوحدات المخالفه، برئاسة مأموري الضبطية القضائية وقوة من شرطة التعمير بجهاز حدائق اكتوبر وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الاسكان الاجتماعي بالمنطقه.

وطالب المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز تنميه مدينه حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفه شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحده بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفوريه في حال ضبط المخالفه والتي تصل الي سحب الوحدة وتغريم وحبس المخالف طبقا للقانون المنظم لذلك والذي ينظم علاقة المواطن المخصص له الوحدة طبقا للعقود مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح الوزارة 12 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين (10 م٢: 21 م ۲) بالمجاورات (3 – 8 - 26).

وتعقد جلسة يوم الأحد 9/2/2025.

وعلى من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

ضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة

كما كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين الأحد المقبل الموافق 5 يناير وحتى الخميس 9 يناير لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف مشروعات المرافق بأراضي المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان بالمدينة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية واجتماعات تم خلالها مناقشة موقف تلك المشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وفق خطة زمنية محددة وبالمواصفات القياسية المطلوبة، وتقييم أداء الشركات المنفذة للمشروعات أولًا بأول، مضيفًا أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة ستضم كيانات صناعية كبيرة، وتشهد حاليًا إقبالًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة، بالتعاون الكامل مع مسئولي وزارة الصناعة.



وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومرافقيه، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترًا بالمرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، حيث تم وجارٍ تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية على 3 مراحل بقطاعات (أ - ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة 3 آلاف فدان، كما تابع أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.