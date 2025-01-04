معدلات إنجاز شقق الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة شرق الأندلس، الذي يضم 125 عمارة، بإجمالي 3,000 وحدة سكنية كاملة المرافق، كل منها بمساحة 90 مترًا مربعًا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 98%، مع استمرار أعمال التشطيبات النهائية وتنسيق الموقع (اللاندسكيب) لتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين.

وتفقد رئيس الجهاز اعمال تنفيذ عدد من المشروعات وتابع أعمال ردم البرك العشوائية التي تمثل تحديًا بيئيًا، واستبدالها بأحواض ترسيب جديدة تُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين كفاءة منظومة الصرف الصناعي وتعزيز الاستدامة البيئية والخدمية في المنطقة.



كما تفقد المنطقة الصناعية الثقيلة، لمتابعة أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المرافق التي تخدم المصانع القائمة والجديدة. وشدد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن الجهاز يعمل على تحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يساهم في توفير بيئة متكاملة للسكان والمستثمرين. وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تضمن الالتزام بالمخططات الزمنية والتوجيهات التنفيذية، مؤكدًا حرص الجهاز على الارتقاء بمستوى الخدمات في المدينة.

متابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

ووجه المهندس شريف الشربيني، في هذا الصدد بإعداد تقرير أسبوعي للمتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع، واستعراض آلية التقييم التي يتم العمل بها بمختلف جوانبه.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العمل على زيادة أعداد العمالة والمعدات لدفع عجلة العمل، ووضع خطط واضحة لتيسير عملية المتابعة لجميع الأعمال والتقدم الملحوظ في أعمال كل شركة.

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