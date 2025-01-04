السبت 04 يناير 2025
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رئيس جامعة الزقازيق يتابع أعمال تطوير الحرم الجامعي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد تطوير الحرم الجامعي، فيتو

 قام الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير الحرم الجامعي، رافقه خلال هذه الجولة الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة.

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات العملية بكلية التربية الرياضية بنات

مرور 50 عاما على تأسيس الجامعة 

 بالإضافة إلى أدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة وأعضاء الإدارة الهندسية وذلك بمناسبة  مرور 50 عامًا على تأسيس جامعة الزقازيق واستعداداتها للاحتفال باليوبيل الذهبي وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

تنفيذ المقترحات المطروحة للتطوير 

 وخلال الجولة، أكد الدكتور الدرندلي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المرافق الجامعية، بما في ذلك المباني والطرق الرئيسة، مشددًا على أهمية تنفيذ المقترحات المطروحة على أرض الواقع لتحقيق أفضل النتائج وإظهار الجامعة بصورة تليق بمكانتها العريقة.

 

سرعة الانتهاء من كافة الاعمال 

 ولكونها منارة علمية وثقافية تسهم في نهضة مصر ورفعتها، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التطوير ومعاونيهم، وحث على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال لضمان استعداد الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي.

 

تفقد سير الامتحانات بكلية التجارة 

كما تضمنت الجولة تفقد سير الامتحانات بـ كلية التجارة،  وكان في استقبال رئيس الجامعة  النواب، والدكتور أسامة السيد عراقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شاكر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

كلية التربية الرياضية بنات 

وتفقد رئيس الجامعة أيضًا سير أعمال الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنات، وكان فى استقباله الدكتورة ناديه الصاوي عميد الكلية ، والدكتور عبدالله مناع عميد كلية التربية الرياضية بنين، والوكلاء، ومدير عام الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 

انتظام العملية الامتحانية 

 اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة  تطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات لضمان سيرها بسلاسة وانتظام.

 

الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية 

أوضح الدكتور هلال عفيفي أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن الراحة والتركيز للطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والضوابط التي تعكس دور الجامعة، وتسهم في دعم أبنائنا الطلاب.

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام العملية الامتحانية

تحسين الواجهات والمداخل الرئيسية 

وقال عفيفى إن جامعة الزقازيق قد وضعت خطة شاملة لتطوير الحرم الجامعي تشمل تحسين الواجهات والمداخل الرئيسية، وتكثيف المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع هوية الجامعة البصرية ويعكس عراقتها واهتمامها بمواكبة العصر الحديث.

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الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور ايهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث الدكتور هلال عفيفى الدكتورة جيهان يسرى شؤون التعليم والطلاب

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات العملية بكلية التربية الرياضية بنات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام العملية الامتحانية

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