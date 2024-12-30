نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات العملية بكلية التربية الرياضية بنات

تفقد الدكتورهلال عفيفى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب سير الامتحانات العملية المقامة بحمام السباحة الخاص بكلية التربية الرياضية للبنات وذلك تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وفى إطار سلسلة الجولات التفقدية التى تستهدف الاطمئنان على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب

الحضور بلقاء نائب رئيس جامعة الزقازيق

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية الصاوى عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة مايسة عفيفى رئيس قسم السباحة بالكلية، والدكتورة ماجدة مدبولى مدير وحدة السباحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والمهندس أشرف والي بقسم الميكانيكا بالإدارة الهندسية، وعدد من موظفى الإدارة.

تشغيل غلاية المياة المستخدمة

وخلال الجولة، حرص الدكتورهلال عفيفى على التأكد من سلامة ونظافة المياة داخل الحمام، وحث على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتشغيل غلاية المياة المستخدمة لتدفئتها من حيث مراعاة التقارير الفنية والاشتراطات الصحية، على أن تكون جاهزة للتشغيل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حفاظًا على سلامة وراحة طالبات الكلية وجميع المترددين على حمام السباحة.

الاهتمتم بالصيانة الدورية لحمام السباحة

وأكد عفيفى أن الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الأمان والرعاية التعليمية الجيدة للطالبات، مشيرًا إلى أنها تضع فى اعتبارها الاهتمام بالصيانة الدورية وتوافر كافة مواصفات الجودة والسلامة لحمامات السباحة والتى تسهم بدور كبير في الارتقاء بمستوى التدريبات العملية داخل كلية التربية الرياضية وذلك بالتوازي مع الدراسة النظرية بما يؤثر إيجابيًا على مستوى طالبات الكلية.

خدمة اهالى مدينة الزقازيق

وقال أن حمام السباحة الخاص بكلية التربية الرياضية بنات لا يستهدف تقديم الخدمات التعليمية لكليتى التربية الرياضية للبنات والبنين فقط، بل تمتد خدماته كوحدة ذات طابع خاص يتم استئجارها من قبل عدد من الأكاديميات الخارجية لخدمة أهالى مدينة الزقازيق لتعليم أبنائهم السباحة

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